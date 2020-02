“Nilo, una storia maremmana”: arriva in città la mostra di Nilo Bacherini

GROSSETO – La Galleria “IlQuadrivio” ospiterà, a partire dal 25 febbraio, la mostra “Nilo, una storia maremmana” di Nilo Bacherini. L’inaugurazione si terrà martedì 25 febbraio a partire dalle 16.30. La mostra sarà visibile fino all’8 marzo, dalle 16.30 alle 19.30.

“Nato a Grosseto nel 1929, Bacherini ha frequentato le botteghe dello scultore Ivo Pacini e di Carlo Gentili, per aderire poi al gruppo della Chimera con cui ha esposto nel 1952, alla Prima Mostra Sindacale, presentando sculture e disegni. Nel 1954, chiusa la Galleria della Chimera, ha organizzato la sua prima personale alle Salette Caravaggio in piazza della Vasca, allestendo anche una sezione espositiva dedicata alle opere del fratello. Nello stesso anno si è iscritto al sindacato artisti.

Nel 1955 ha partecipato alla Mostra del Realismo e dall’inizio degli anni sessanta si è dedicato definitivamente alla pittura, cominciando a esporre in tutta Italia. Da questo momento Bacherini ha accompagnato la sua attività di pittore con quella di organizzatore di eventi culturali, impegnandosi nella direzione del sindacato degli artisti aderenti alla Cgil (Federazione Lavoratori Arti Visive) e promuovendo mostre (“Arte contro”, Grosseto 1970; “L’immagine critica in Toscana”, Grosseto 1975 – riproposta nel 1976 a livello regionale; “Museo mobile”, Grosseto

1984; “I Rassegna provinciale Carlo Gentili”, Grosseto 1997) ed editoria specializzata (“Corriere delle Arti”, Il paese reale, Grosseto 1980-1982). Nel 1988 ha costituito con amici l’associazione Identità maremmana, con lo scopo di valorizzare la memoria storica relativa al territorio”. Biografia a cura di Mauro Papa.