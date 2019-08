Nico Gori Swing 10tet chiude il festival “Santa Fiora in musica”

SANTA FIORA – Il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica chiude il ciclo dedicato alla musica per ottoni e fiati domenica 18 agosto alle 21.15 all’Auditorium della Peschiera con il Nico Gori Swing 10tet in una nuova produzione promossa da Pisa Jazz e ideata da Nico Gori che vede alcuni giovani musicisti del territorio toscano al fianco di affermati artisti della costa tirrenica per la creazione di un formidabile ensemble swing. Il tentetto, che conta nel proprio organico anche due voci, una maschile e una femminile, presenta un repertorio formato da brani che si rifanno alla tradizione delle storiche big band di autori come Benny Goodman e Count Basie e brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.

Seppur con un organico ridotto rispetto alla big band classica, gli arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a recuperare quel rapporto tra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi orchestre jazz di quegli anni.

La creatività del Nico Gori Swing 10tet sta proprio nel suonare una musica nata cento anni fa in un modo attuale e non manieristico, modernizzando e rendendo sempre diversa e fresca ogni performance. Uno spettacolo che coinvolge attivamente il pubblico e interagisce con esso in tempo reale, con l’immediatezza e l’autenticità che solo la musica improvvisata sa dare.

Nico Gori Swing 10 Tet è formata da: Nico Gori (clarinetto, direzione e arrangiamenti); Vladimiro Carboni (batteria); Nino “Swing” Pellegrini (contrabbasso); Piero Frassi (piano); Renzo Cristiano Telloli (sax alto); Moraldo Marcheschi (sax tenore); Tommaso Iacoviello (tromba); Silvio Bernardi (trombone); Mattia Donati (chitarra, voce); Michela Lombardi (voce); Iacopo Crudeli (presentatore/cantante).