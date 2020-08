Nell’estate di Massa Marittima arriva il momento di Sergio Sgrilli

MASSA MARITTIMA – E’ tempo di spettacoli per la Pro Loco di Massa Marittima, che nonostante le difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso che ha impedito lo svolgersi delle tradizionali feste di piazza, si è impegnata ed ha comunque fortemente voluto realizzare degli eventi estivi; un segnale per una ripartenza cauta ma doverosa che cambia gli scenari e le modalità organizzative ma non lo spirito e l’impegno dei volontari, da sottolineare come sempre la fondamentale collaborazione ed il supporto logistico dell’amministrazione comunale nella realizzazione delle tre serate.

Il 17 agosto lo stupendo Giardino di Norma Parenti ha fatto da scenario alla prima delle due permance musicali messi in calendario, il violinista Alessandro Golino, assieme al chitarrista Paolo Batistini, hanno incantato il pubblico presente con repertorio di musiche che hanno spaziato dalle più celebri colonne sonore, al pop, al tango sempre in una veste molto raffinata presentando il loro progetto “Di tutto un Pop”.

il 20 agosto alle ore 21.00, sempre al Giardino di Norma Parenti sarà la volta del duo contrabbasso e voce, Cekka Lou e piano e hammond Professor PeeWee, che ci porteranno in un viaggio sulle sponde del Missouri fino al confluire del grande e fangoso Mississippi per poi arrivare a New Orleans. Il sound di un’epoca vivace a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 del novecento.

Il 29 agosto alle 21.30, nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino, la Pro Loco ospiterà l’attore, comico ma soprattutto amico Sergio Sgrilli con il suo spettacolo “20 in Poppa”: le gag più famose fatte in tv davanti a milioni di spettatori che lo hanno reso uno dei pilastri portanti di Zelig; un canovaccio creato per celebrare i 20 anni di professione che, nel frattempo, sono diventati 30! Dalla paternità a Piero Pelù, passando per Tozzi, Antonacci e Dj Francesco.

Come ci racconta lo stesso Sergio Sgrilli: “E’ la mia prima vera presenza a Massa Marittima e questo mi emoziona molto…così tante cose da raccontare, canzoni da cantare, pezzi da recitare e tanta, tanto vita passata da quando, da ragazzo, frequentavo Massa ed è per questo ho deciso di proporre “20 in Poppa” che è una specie di “il meglio di”.

Il mio rapporto con Massa Marittima è profondo e di lunga data; parte dal periodo in cui ho frequentato lì le scuole superiori e di cui sono pieno di ricordi di gioventù. Negli anni poi è sempre stato un luogo in cui ho passato dei bei momenti, un luogo che ho frequentato per i molti amici massetani e che ho visitato per farla conoscere a chi mi veniva a trovare a Follonica. Ultimamente, il legame con la Pro Loco di Massa Marittima, si è molto intensificato, complice lo stretto rapporto che si è creato da quando è nata l’associazione culturale “La Compagnia del Cilindro”, di cui sono presidente, con il progetto di portare nuova energia alla Ferriera di Mezzo (Valpiana), nel quale la Pro Loco ci ha sempre sostenuto e aiutato. Quando ho ricevuto la loro proposta per una serata insieme, ho subito accettato. Il momento è davvero molto difficile sia per chi fa il mio lavoro, sia per chi organizza eventi. Ma troppo spesso questa situazione viene presa come scusa per non fare nulla… quindi, un po’ per gratitudine, un po’ per dimostrare che volendo e rispettando le regole, si possono fare eventi, non ho pensato un minuto prima di dire di sì! Un piacevole spin-off della mia associazione che per la prima volta esce da Valpiana che consolida l’ottimo rapporto con la Pro Loco di Massa. E poi ho un personale sogno che porto con me fin da ragazzo: fare un mio spettacolo in piazza! In una delle piazze più belle d’Italia! Ne ho fatte tante… e molto importanti. Si, sono una persona molto fortunata che è riuscita realizzare un bel po’ di sogni. Piazze fatte? Giusto per citarne qualcuna, ho fatto spettacoli in: Piazza Unità d’Italia a Trieste, piazza Duomo a Milano, piazzale Michelangelo a Firenze e piazza San Giovanni a Roma! Se mi hanno voluto lì, mi chiedo: mi faranno fare la piazza a Massa? Non so… mi piacerebbe credo che il mio messaggio sia tutt’altro che velato. Comunque sia: intanto mi godrò il chiostro di Sant’Agostino. Per informazioni e prenotazione dei biglietti: Alessia 333 442 8286 Francesca 366 533 0919.