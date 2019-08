Nell’antica Città di Cosa in scena “Sogno di una notte di mezza estate”

ANSEDONIA – Per la prima volta dopo 25 anni dall’inizio della sua programmazione a cura dell’Associazione Polis 2001, Sogno di una notte di mezza estate viene rappresentata nello scenario dell’Antica Città di Cosa, Ansedonia (Orbetello). Luogo magnifico, in cui lo stesso Shakespeare avrebbe voluto collocare la sua commedia più bella.

Martedì 20 agosto alle ore 19 il sogno scespiriano debutta nell’Antica Città, posta sulla collina di Ansedonia. Fra tramonto e notte, tempistica ideale per questa opera, i personaggi creati dal grande Bardo, rappresenteranno la magia dell’amore, la gelosia, la fantasia.

l desiderio di conquista e le contraddizione della vita dell’umanità. Se questa è una delle opere più rappresentate e vista dal pubblico di tutto il Mondo è perchè parla della vita in ogni senso e in ogni luogo e le sue figure cercano il loro scenario di sogno e realtà in ogni momento e senza tregua, proprio come facciamo tutti noi, talvolta senza esserne coscienti. Alla fine prevale il sorriso e la gioia dell’Amore, ma quanta fatica per conquistarli.

Gli attori, guidati dal regista Francesco Tarsi, sono professionisti provenienti da diverse regioni italiane. Caterina Genta, Guido Targetti, Enrico Paci, Susanna Valtucci, Ethel Fanti, Caterina Zotti, Michela Azzolini, Ambra Cianfoni. I costumi dello spettacolo sono di Valeria Viva, le foto di scena di Giovanni Rossetti.

Lo spettacolo, già rappresentato con successo nell’Anfiteatro Romano di Roselle e nel Cassero Senese di Massa Marittima, sarà replicato a Cosa fino la 25 agosto, inizio ore 19.

E’ sostenuto da Comune di Orbetello, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con il Patrocinio del Polo Museale della Toscana.

Info e prenotazioni, email asscultpolis2001@libero.it, tel 3472299737