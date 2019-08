Nella notte di San Lorenzo al Disco Village arriva Giulia De Lellis

FOLLONICA – Sabato 10 agosto il Disco Village ospita Giulia De Lellis. È una delle influencer più seguite in Italia: il suo profilo Instagram conta più di 4 milioni di follower. Quando, nel 2016, è entrata negli studi di Uomini & Donne, ha colpito subito il pubblico. Genuina, spontanea e soprattutto bellissima, Giulia ha saputo cogliere l’occasione diventando una delle influencer più seguite degli ultimi tempi.

Ha preso parte a molti show della tv privata, ma non solo, ha anche creato una linea di costumi e a metà settembre uscirà il suo primo libro, un racconto personale in cui la De Lellis parla di tradimenti. E c’è anche l’ex fidanzato Andrea Damante nella storia, con cui oggi Giulia pare abbia un ottimo rapporto. Attualmente è Andrea Iannone a farle battere il cuore: con il motociclista la bella romana sta trascorrendo l’estate tra gossip e paparazzi.

La sua simpatia è coinvolgente e sul web è apprezzatissima. Sabato 10 agosto festeggerà la notte di San Lorenzo con i clienti della discoteca e non mancheranno le foto di rito. E poi, c’è sempre l’altra faccia della discoteca: il privè Baluba. Un’atmosfera diversa, glamour, dove ascoltare e ballare la musica di dj Ricky Birickyno e Paolino. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.