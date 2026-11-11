GROSSETO – La grande pittura del Seicento torna a interrogare il presente attraverso le immagini di Andrea Angione.

Venerdì 13 novembre Grosseto ospita una mostra dedicata all’artista orbetellano, fotografo e autore di immagini che attraversano il confine tra fotografia e pittura, recuperando la forza drammatica, la teatralità e il realismo della grande tradizione figurativa barocca.

L’esposizione, visitabile fino al 28 novembre, si articola in due sedi e in due momenti inaugurali. Alle 17, nella Chiesa dei Bigi, all’interno del Polo culturale Le Clarisse, saranno presentate due opere collocate sugli altari laterali: “Crocifissione di Sant’Andrea” e “La Caduta (Vocazione di San Paolo)”. Quest’ultima presenta un particolare elemento di interesse: il volto dell’apostolo è infatti quello di Giovanni Lindo Ferretti, musicista, scrittore ed ex voce dei “CCCP – Fedeli alla linea”, che ha posato per Angione interpretando il personaggio sacro.

Non è un incontro casuale. La collaborazione tra Angione e Ferretti risale al 2015, quando il fotografo realizzò l’immagine della caduta di Saulo sulla via di Damasco, ispirandosi alla celebre composizione di Caravaggio. Ferretti presta il proprio volto a San Paolo, mentre nella scena compaiono anche Marcello Ugoletti, nel ruolo dello scudiero, e il cavallo frisone Ben. L’opera, intitolata “La Caduta”, fu concepita come una vera e propria pala d’altare e diventò il manifesto della Fondazione Giovanni Lindo Ferretti “Saga il canto dei monti”. Una scelta che rende particolarmente significativa la sua presenza nella Chiesa dei Bigi: un personaggio profondamente riconoscibile della cultura musicale italiana entra nell’iconografia sacra, assumendo le sembianze di uno dei protagonisti della storia cristiana.

Alle 18 l’inaugurazione, a ingresso gratuito, proseguirà alla Galleria Ticci, in via Andrea da Grosseto 6, dove sarà esposto un secondo nucleo di sei opere di grande formato: “Vocazione di San Gerolamo”, “Flagellazione di Cristo”, “Cena in Emmaus”, “Crocifissione di Tito”, “Maddalena in Estasi” e “San Francesco”.

La mostra sarà visitabile dal 13 al 28 novembre 2026. Al Polo culturale Le Clarisse l’apertura è prevista il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Alla Galleria Ticci sarà possibile visitare l’esposizione tutti i pomeriggi, esclusa la domenica, dalle 16 alle 19.30.

Il lavoro di Angione nasce da una profonda passione per la pittura classica e, in particolare, per i grandi maestri del Seicento. Caravaggio è il riferimento più evidente, ma la sua ricerca guarda anche a Michelangelo e Poussin. Non si tratta, tuttavia, di riprodurre opere del passato o di realizzare semplici omaggi ai grandi capolavori. Angione ne recupera il linguaggio e lo trasferisce in un dispositivo espressivo completamente diverso.

Le sue fotografie sembrano dipinti. La luce taglia i corpi, emerge dal buio, costruisce volumi e profondità. Le figure sono colte in gesti sospesi, spesso drammatici, come se appartenessero a una scena teatrale fermata nell’istante di massima tensione. I soggetti religiosi vengono riportati a una dimensione fisica e umana, lontana da ogni idealizzazione. I protagonisti sono persone reali, con i loro volti, le loro imperfezioni e la loro espressività. Non modelli professionisti, ma uomini e donne che diventano interpreti di una narrazione antica.

Il procedimento creativo è vicino a quello cinematografico. Angione costruisce vere e proprie scene, studiando attentamente ambienti, costumi, posture, gesti e illuminazione. La fotografia digitale costituisce il punto di partenza di un successivo lavoro di elaborazione, attraverso il quale l’immagine acquista la profondità e la consistenza visiva di una pittura. Il risultato è un cortocircuito tra epoche e linguaggi: personaggi contemporanei abitano composizioni che appartengono alla memoria collettiva della storia dell’arte.

Nato a Orbetello nel 1977, Andrea Angione si è formato nell’ambito del cinema e della fotografia cinematografica, sviluppando progressivamente una ricerca personale che unisce regia, costruzione scenica e cultura figurativa. La sua prima mostra personale, “Terribilis est locus iste”, risale al 2009. Negli anni successivi ha esposto, tra gli altri luoghi, a Palazzo Barberini a Roma, alla Galleria Permanente di Milano e a Marrakech. Nel 2014 ha vinto la Biennale della Creatività di Verona e nel 2016 ha ricevuto il riconoscimento dell’Anguilla d’Oro a Orbetello. Nel 2017 il Sinebrychoff Art Museum di Helsinki, parte della Galleria Nazionale Finlandese, gli ha dedicato una mostra personale, “Terribilis est locus iste”, accostando le sue opere alla grande tradizione della pittura classica.

La doppia esposizione grossetana offre l’occasione di conoscere una ricerca artistica che, pur utilizzando uno strumento contemporaneo come la fotografia digitale, non rinuncia a confrontarsi con una delle stagioni più straordinarie della storia della pittura. E lo fa senza nostalgia: non per riportare in vita un linguaggio esaurito, ma per dimostrare quanto quel linguaggio sia ancora capace di produrre immagini potenti, di parlare al nostro presente e di trovare nuovi interpreti.

La scelta della Chiesa dei Bigi come prima sede espositiva aggiunge un ulteriore significato al percorso. Le opere entrano in dialogo con uno spazio nato per accogliere immagini devozionali, confrontandosi con la sua architettura e la sua memoria. Alla Galleria Ticci, invece, il percorso si amplia, consentendo di osservare da vicino la varietà dei soggetti e delle soluzioni compositive dell’artista.

Due luoghi, due momenti, un’unica ricerca: quella di un fotografo che ha scelto di misurarsi con i pittori del Seicento per raccontare, attraverso i volti e i corpi di oggi, la permanenza delle grandi immagini della nostra cultura.