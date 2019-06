Nel segno della trap, al Disco Village arriva la Dark Polo Gang

FOLLONICA – Sabato 22 giugno al Disco Village arriva la Dark Polo Gang. La formazione nasce a Roma, nel segno della trap: nel 2014 e nel 2015 esce il suo primo mixtape. È formata da Arturo Bruni, Nicolò Rapisarda in arte Tony Effe, Dylan Thomas Cerulli detto Dark Pyrex o Principe Pyrex e Umberto Violo, Dark Wayne o Wayne Santana. L’incontro con Sick Luke, figlio del rapper Duke Montana e produttore di successo, apre al gruppo la strada verso il professionismo. Da qui parte una storia di successo che ha portato la band a essere una delle più seguite del panorama musicale italiano.

«La loro è una narrazione del tutto originale – raccontano dal Disco Village -, a partire dalla geniale configurazione, anche e soprattutto stilistica: una boyband 2.0 trasportata in epoca trap. Su YouTube ogni loro video viene visto da milioni di persone: un successo senza eguali. Alla Dark Polo Gang è stata dedicata anche una mini serie in cui i protagonisti raccontano come hanno raggiunto il successo e come vivono questa bellissima esperienza. E per chi vuole un clima più glamour c’è il privè Baluba, uno spazio curato nei minimi particolari dove il sound è affidato a Ricky Birickyno e Paolino dj, due professionisti della musica che ogni notte regalano emozioni ai clienti”.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro) in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.