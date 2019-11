“Nel Kurdistan tradito la Resistenza è vita”: incontro sull’attacco turco al popolo curdo

FOLLONICA – Il Centro di solidarietà internazionalista alta Maremma organizza, domenica 3 novembre alle 17. all’ex Casello idraulico in via Roma a Follonica, l’iniziativa “Nel Kurdistan tradito la Resistenza è vita, la vita è Resistenza”

“Uno spazio di dibattito, di confronto e di informazione per capire le motivazioni dell’attacco turco ai curdi del Rojava, una regione, questa, che rappresenta un esempio concreto di alternativa al capitalismo e che è nata da una rivoluzione per la giustizia di genere, l’autodeterminazione e l’ecologia – raccontano dal centro -. Le sue premesse e le sue conseguenze, dunque, saranno analizzate da chi direttamente ha avuto modo di verificare questo tipo di esperienza e di quanto sia controproducente l’attacco di Erdogan contro il popolo curdo. Ne parleranno Alberto Mari per il Coordinamento Kurdistan toscano, Barbara Mancini, vicepresidente della Mezzaluna rossa per il Kurdistan Italia e la comunità curda dell’Amiata”.

“Sarà un momento anche per ricordare Hevrin Khalaf, l’attivista curda per i diritti delle donne barbaramente uccisa dalle milizie integraliste sostenute dalla Turchia – concludono -. Il suo messaggio è un invito a non arrendersi per continuare a sostenere la causa del popolo curdo e la liberazione di tutti i popoli oppressi. ‘Un giorno, quando le cose andranno bene, ti guarderai indietro e ti sentirai orgoglioso di non esserti arreso’ (Hevrin Khalaf)”.