Nel giardino di Palazzo Bourbon del Monte si va in scena con l’Ars Amatoria di Ovidio

SOVANA – Sabato 22 agosto alle 19 per la rassegna “Sovana in arte” è il turno del teatro.

Paolo Giommarelli, magistrale interprete, e Matteo Anelli, virtuoso musicista al contrabbasso, avranno il compito di divulgare i sempiterni consigli di Ovidio su come conquistare le ragazze. Un affresco dettagliato dei costumi della Roma Imperiale, lontani dagli schemi tradizionali, all’insegna del piacere e del libero amore.

Lo spettacolo è dedicato sia agli uomini che alle donne: agli uni insegna come trovare la donna da amare, come conquistarla e come mantenerne a lungo l’amore; e alle altre suggerisce tutte le malizie, i trucchi ed i sotterfugi per conquistare gli uomini. Un’ora di assoluto divertimento.

Tutti gli spettacoli della manifestazione si svolgeranno al tramonto, nell’incanto del giardino di Palazzo Bourbon del Monte, gioiello medioevale attribuito al Vignola, ubicato nella piazza di Sovana.