Nel cuore del tufo: Girogustando fa tappa a Pitigliano

PITIGLIANO – Secondo appuntamento con Girogustando che ci porta nel cuore del tufo, a Pitigliano al ristorante dello chef Domenico Pichini, il Tufo allegro. Ospite il ristorante Particolare di Siena.

La manifestazione, organizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio) vuole valorizzare i prodotti locali e la collaborazione tra chef.

«la cosa simpatica – afferma Pichini – è che sebbene con l’altro chef non ci conoscessimo in breve tempo ci siamo resi contro che avevamo le stesse idee su cosa presentare agli ospiti. Entrambi abbiamo pensato ad una tartarre di manzo, che verrà declinata in maniera differente, per gli antipasti, mentre per il primo tutti e due abbiamo preso spunto dalla caprese: io con i ravioli e lui con il risotto. Di secondo invece ci sarà la coscia di faraona e porcini e per dolce un “non è una zuppa inglese”. Insomma abbiamo deciso di giocare con i gusti, offrendo ai commensali piatti tradizionali, sapori conosciuti, ma rivisti in maniera fantasiosa e creativa. È divertente assaggiare cose che uno ha stampate nella memoria ma riviste e reinterpretate».

È il secondo anno che Pichini partecipa a Girogustando, e il suo giudizio è più che positivo: «A me queste cose piacciono molto, mi piace collaborare con altri cuochi, cucine, culture; e anche altre arti. Per me è un piacere e lo farei tutti i giorni se fosse per me. Creare qualcosa, una sinergia, un’armonia con altra gente. È lì il bello. Il nostro è un lavoro tremendo: tante ore chiusi in cucina rinunciando alle passioni… se non ci sono questi momenti, insomma, c’è poco sugo. Io Girogustando lo vedo così: offrire ai commensali qualcosa che lavorando da soli di solito non si può offrire».

Durante al serata, che si terrà giovedì 19 settembre, alle 20.30, saranno presenti i sommelier Ais che verseranno e spiegheranno i vini abbinati ai piatti.

Per chi volesse conoscere prezzi e menù della serata QUI

Per prenotare: 0564-616192