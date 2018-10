“Nel cuore dei gabbiani” sarà presentato a Grosseto il viaggio del giovane Larus

GROSSETO – Si intitola nel “Nel cuore dei gabbiani” il libro del grossetano Guido Baldassarri che sarà presentato presso la sala Marraccini di Banca Tema venerdì 19 ottobre alle ore 17. L’incontro, organizzato dalla libreria Madamadorè, vedrà la presenza dello scrittore, maremmano di origine, che dopo traversate oceaniche come mozzo, è approdato a Bologna dove, grazie all’incontro con il professor Antonio Faeti si è laureato sulla letteratura di mare.

Questo romanzo segna il suo ritorno alla scrittura ed ha scelto proprio Grosseto come prima tappa nazionale per il suo tour di presentazione del libro. “Nel cuore dei gabbiani” ci regala la storia del giovane gabbiano Larus, desideroso di conoscere il mondo, superare i propri limiti e scoprire nuovi orizzonti, così tanto che un giorno Larus lascerà la sua scogliera per affrontare un lungo viaggio attraverso il quale inevitabilmente crescerà. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.