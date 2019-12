Nel cortile della scuola si festeggia il Natale: canti, balli, giochi e caccia al tesoro

FOLLONICA – “Scuola e Rione in festa”, è questo il titolo dell’iniziativa in programma per domani, 6 dicembre, alla scuola scuola primaria Gianni Rodari di via Palermo. I bambini e le insegnanti della scuola, insieme al rione Senzuno, apriranno il cortile della scuola per festeggiare tutti insieme un piccolo anticipo di Natale. Tra le tante sorprese ci saranno anche canti, balli natalizi, giochi e una caccia al tesoro alla scoperta del rione che ospita la scuola elementare. Alla festa sono invitati tutti i bambini della città.

L’appuntamento è dalle ore 15 alle 17 nel cortile della scuola in via Palermo.