GROSSETO – Se il caldo si fa torrido, lo shopping allora si fa di notte. E quella del prossimo sabato 5 luglio sarà proprio speciale per il cuore pulsante di Grosseto. Il Centro Commerciale Naturale del centro storico di Grosseto, CentriAmo Grosseto presenta “Shopping sotto le stelle”, un evento imperdibile che animerà le vie della città nella serata di sabato, primo giorno dei saldi estivi.

I commercianti aderenti al Ccn Centro Storico, in un’inedita dimostrazione di compattezza e spirito di squadra, terranno aperti i propri esercizi fino alle 23.30. E non si parla soltanto di negozi di abbigliamento, scarpe, occhiali, ma anche di pubblici esercizi del food&beverage. Un’ iniziativa, che nasce dalla volontà di offrire ai cittadini grossetani e ai visitatori un’opportunità unica per dedicarsi allo shopping regalandosi anche un momento di gradevole e fresco relax, evitando il forte caldo che sta caratterizzando questi giorni.

La grande adesione da parte dei pubblici esercizi del settore food & beverage, infatti, trasformerà il centro storico in un vero e proprio salotto sotto il cielo estivo. Oltre ai negozi di abbigliamento e accessori, che proporranno le migliori offerte della stagione, bar, ristoranti e locali si uniranno alla festa, offrendo aperitivi rinfrescanti e cene deliziose a base delle eccellenze enogastronomiche del territorio della Maremma. Sarà un’opportunità eccezionale per gustarsi una passeggiata serale tra le vie storiche, magari concedendosi un aperitivo in compagnia o una cena gustosa, per poi dedicarsi agli acquisti in totale relax.

Questa sinergia tra i diversi settori commerciali è la testimonianza di una rinnovata vitalità e di una forte coesione all’interno di CentriAmo Grosseto, uniti nell’obiettivo comune di valorizzare il centro storico come luogo di aggregazione, shopping e piacere.

“Siamo immensamente soddisfatti della risposta entusiasta dei nostri commercianti a questa iniziativa – dichiara Alberto Macchi, presidente del Centro Commerciale Naturale del Centro storico di Grosseto – Vedere una tale compattezza, con negozi di abbigliamento e pubblici esercizi che lavorano insieme per offrire un’esperienza completa e coinvolgente, è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. ‘Shopping sotto le stelle’ non è solo un evento commerciale, ma un’affermazione della nostra volontà di rendere il centro storico un luogo vivo, accogliente e dinamico, sempre più al servizio dei cittadini. Voglio ringraziare di cuore le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per il loro prezioso e costante supporto, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile”.

Dal loro canto le due associazioni del commercio parlano di “preziosa collaborazione e obiettivi condivisi con CentriAmo Grosseto”. “Come Confcommercio e Confesercenti – recita una loro nota – siamo fortemente impegnate a dare tutto l’aiuto possibile e il nostro massimo contributo affinché il Centro storico di Grosseto torni a pulsare come un tempo. La collaborazione tra i commercianti e iniziative come ‘Shopping sotto le stelle’ sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo e riportare il centro a essere il cuore pulsante della nostra comunità, attrattivo e ricco di opportunità per tutti”.

L’appuntamento è dunque per sabato 5 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, per una serata indimenticabile di acquisti convenienti, sapori autentici e divertimento sotto il cielo stellato di Grosseto.