CAPALBIO – Questo weekend, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, saranno proiettati “Naza” di Yuval Abraham e Rachel Szor, “Serpenti” di Roberto De Paolis ed “Era meglio domani” di Vinciane Millereau.

Il primo sarà in sala venerdì 9 alle 16.30, sabato 10 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 11 ottobre alle 18.45. “Serpenti”, invece, ci sarà venerdì 9 alle 18.45, sabato 10 alle 16.30 e domenica 11 ottobre alle 21. “Naza”, infine, sarà in programma per venerdì 9 alle 21, sabato 10 alle 18.45 e domenica 11 ottobre alle 16.30.

“Naza”. Prodotto dal The Guardian e dalle testate israelo-palestinesi “+972 Magazine” e “Local Call”, il documentario di Abraham e Szor fa un resoconto delle tecnologie (intercettazioni, hackeraggio, uso dell’intelligenza artificiale) usate dall’IDF e dall’intelligence israeliana per il monitoraggio della popolazione e sul modo in cui esse agiscono in supporto dei bombardamenti, dei droni e dei cecchini che hanno provocato decine di morti negli ultimi anni in Cisgiordania.

A questo si aggiungono le testimonianze anonime da parte dei militari e dei servizi segreti dello Stato ebraico che, dal 2023, hanno preso parte alle operazioni di spionaggio, sorveglianza e uccisione dei civili palestinesi nella Striscia di Gaza.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://nuovo.nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure seguire i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.