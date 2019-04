Natura sulle Mura, alla scoperta della biodiversità cittadina: appuntamento a Grosseto

GROSSETO – Sabato 4 maggio torna uno degli appuntamenti più amati nel calendario degli eventi del Museo di storia naturale della Maremma: Natura sulle Mura. L’iniziativa, organizzata dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’istituzione Le Mura, ha come obiettivo lo studio e l’approfondimento della biodiversità cittadina attraverso un contest fotografico a tema naturalistico, ma anche rivitalizzare il più importante monumento cittadino, portando i grossetani a riscoprirne le bellezze, naturalistiche e non solo. «Spesso, pensando alla biodiversità – dice Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – ci immaginiamo ambienti lontani dalla città: in realtà in ogni luogo ci sono specie caratteristiche, comprese le Mura medicee. Natura sulle Mura è un modo per farle conoscere e rispettare, per vivere anche questo aspetto del nostro bellissimo monumento cittadino».

Sarà una gara entusiasmante, per adulti e bambini, che prevede l’uso della tecnologia: i partecipanti avranno a disposizione un’ora di tempo per fotografare con il proprio cellulare quante più specie possibili tra le piante spontanee e gli animali selvatici presenti sulle mura e caricare le foto sull’app iNaturalist. Dopo, una volta rientrati al museo, le specie fotografate dovranno essere identificate con l’aiuto degli esperti del museo. Il tutto in tre appuntamenti nell’arco della giornata: alle 10, alle 11 e alle 16. A fine giornata poi verranno assegnati dei punteggi in base al materiale raccolto: 3 punti per una registrazione “chiara” di un canto di uccello, 2 punti per una specie identificata e un punto per una specie fotografata ma non identificata. La classifica sarà stilata nei giorni successivi dal personale del museo e saranno identificati i tre vincitori che saranno premiati venerdì 10 maggio alle 16 nella sala conferenze del museo. A tutti i partecipanti andrà una lente di Fresnell con il logo del museo. Ai primi tre classificati una lente accessoria per la fotocamera del cellulare; al primo classificato la Guida degli insetti d’europa, al secondo una partecipazione gratuita all’evento Sogni d’oro al museo riservato ai bambini e al terzo la guida Felci, muschi e licheni d’Europa. Iscriversi è facile: si può visitare il sito www.naturaesocialmapping.it/naturasullemura/ oppure rivolgersi al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5, negli orari di apertura al pubblico. Info: info@museonaturalemaremma.it, 0564 488571. Le iscrizioni sono aperte.