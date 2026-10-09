ALBERESE – Un’escursione che parte dalla pineta granducale, per percorrere poi un tratto di macchia mediterranea, immergersi in un’antica sughera e quindi in una lecceta, fino a raggiungere le rovine dell’antica abbazia di San Rabano. È questo ciò che i partecipanti all’escursione “Natura e storia a San Rabano” potranno vivere domenica 11 ottobre.

Un’escursione impegnativa, di difficoltà medio-alta, che permette di attraversare diversi habitat del Parco della Maremma e di raggiungere punti panoramici, prima di immergersi in un’ambientazione che riporta al Medioevo.

Il ritrovo con la guida è fissato al centro visite di Alberese alle ore 9, con partenza alle 9.15. L’itinerario seguirà il percorso A1b lungo circa 9,6 km e ha una durata di 5 ore; l’escursione è sconsigliata ai minori di 12 anni. Per affrontarla è importante avere un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, pranzo al sacco e piccoli spuntini.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto per studenti fino a 25 anni). La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a [email protected].

L’escursione “Natura e storia a San Rabano” non è l’unico appuntamento del calendario “Parco aperto”: domenica 18 ottobre, infatti, è in programma l’evento “Sui sentieri della biodiversità”, con il naturalista, fotografo, divulgatore e guida ambientale Giacomo Radi, mentre il 25 ottobre, con l’escursione “Come a primavera: la Baia delle Cannelle”, sarà possibile raggiungere, attraverso un trekking di media difficoltà lungo l’itinerario T2, la nota spiaggia.

Le informazioni dettagliate, le indicazioni e i costi sono disponibili sul sito www.parco-maremma.it, nella sezione “Eventi”.