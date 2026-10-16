ALBERESE – Secondo appuntamento nel mese di ottobre al Parco della Maremma con Giacomo Radi, naturalista, guida ambientale, fotografo, volto noto della tv per le numerose partecipazioni al programma Geo di Rai 3. Per il calendario di eventi di “Parco aperto”, infatti, domenica 18 ottobre è in programma una visita guidata sul sentiero faunistico A6 anticipata da una breve conferenza divulgativa, adatta ad ogni tipo di pubblico.

L’incontro è alle 15 al centro visite di Alberese, in via del Bersagliere, dove è ospitata, nei locali dell’ex frantoio, anche la mostra fotografica di Radi. Dopo l’incontro da lì, i partecipanti si incammineranno lungo l’itinerario faunistico, che rappresenta un saggio della biodiversità nel Parco della Maremma: questo percorso ad anello si snoda inizialmente poco sotto il limite del bosco, offrendo un alternarsi di brevi salite e discese con splendidi scorci panoramici sulla pianura. Il secondo tratto, quasi del tutto pianeggiante, serpeggia tra maestose querce da sughero e una fitta macchia mediterranea.

Dopo la prima passeggiata dedicata all’osservazione degli ambienti naturali, alla lettura del paesaggio e al riconoscimento delle tracce e dei segni della fauna, Giacomo Radi torna a guidare i visitatori sul percorso A6, in un’esperienza finalizzata all’ascolto dei suoni, all’interpretazione dell’ambiente e alla scoperta delle specie che animano il territorio, con aspetti curiosi legati al microcosmo degli invertebrati.

Quello di domenica è il secondo di due appuntamenti di valore scientifico, gratuiti, che rientrano tra le iniziative 2026 “Festa e estate nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected], i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

Il mese di ottobre prosegue con l’escursione “Come a primavera: la Baia delle Cannelle”, in programma per domenica 25 ottobre. Altri appuntamenti sono in calendario per novembre, tutte le informazioni sul sito www.parcomaremma.it.