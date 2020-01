Nati per leggere: in biblioteca l’incontro per bambini e genitori

MANCIANO – Il progetto Nati per leggere, sviluppato assieme all’associazione culturale pediatri, l’associazione italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino, propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a sei anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini.

La Biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano, in collaborazione con la dottoressa Patrizia Tonini dell’Ambulatorio di pediatria di Manciano, organizza per sabato 1 febbraio alle 17, un incontro conoscitivo finalizzato alla formazione di genitori, docenti, bibliotecari, volontari e tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’importanza della lettura nella primissima infanzia.

Per informazioni contattare il numero 3343099331 o l’indirizzo e-mail biblioteca@comune.manciano.gr.it