GROSSETO – Domenica 14 dicembre, alle ore 11.00, il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto ospita il laboratorio “Natale in Clarisse”, un’attività pensata per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Il laboratorio, curato da Gemma Bartoli di PromoCultura e Petra Paoli di Odeon Studio, accompagnerà i partecipanti nella creazione di decorazioni natalizie attraverso un percorso artistico che unisce manualità e immaginazione. Il costo è 6 euro e occorre la prenotazione chiamando il numero 0564 488066 (in orario di apertura) o scrivendo a [email protected].

L’iniziativa offre ai più piccoli l’opportunità di vivere gli spazi del Polo Le Clarisse in un’atmosfera accogliente e creativa, avvicinandosi all’arte in modo semplice e coinvolgente.