“Natale in casa della natura”: al via i laboratori per bambini al museo

GROSSETO – Da domenica 8 dicembre al Museo di storia naturale della Maremma comincia la serie dei laboratori “Natale in casa della natura” previsti nel calendario degli eventi natalizi. Appuntamento alle 16.30 con “Gli alberi raccontano: storia dello stretto legame tra esseri umani e piante”, un evento dedicato in particolare ai bambini di età compresa tra 7 e 11 anni. Per partecipare occorre però prenotarsi, chiamando la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura al numero 0564 488571.

“Natale in casa della natura” è un ciclo di quattro appuntamenti che proseguirà domenica 15 dicembre (mantenendo lo stesso tema del precedente incontro) e giovedì 26 dicembre (“La città vista con gli occhi del geologo”), e che si concluderà con un ultimo laboratorio lunedì 6 gennaio (“Mini-corso per aspiranti ornitologi”). In occasione di tutti gli eventi sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.