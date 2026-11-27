VETULONIA – Il MuVet (Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia) si prepara ad accogliere le festività natalizie con un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo nuove occasioni per avvicinarsi alla storia, all’archeologia e alla cultura locale attraverso esperienze coinvolgenti e momenti di condivisione.

Le archeologhe dello staff del museo hanno ideato un programma di attività educative che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, alternerà laboratori creativi dedicati ai più piccoli e visite guidate tematiche rivolte a un pubblico più ampio. Un’opportunità per trascorrere insieme il periodo delle feste, riscoprendo il patrimonio archeologico di Vetulonia tra antiche storie, personaggi, miti e tradizioni, senza rinunciare alla creatività e allo spirito natalizio.

«Tante iniziative per grandi e piccini – dichiara la sindaca Elena Nappi – da regalare e da regalarsi in un mondo fantastico come quello delle nostre origini e della nostra storia, momenti per conoscere e far conoscere un racconto meraviglioso e realizzare esperienze particolari grazie alle competenze e all’accoglienza dello staff del MuVet».

Il calendario

Il calendario prenderà il via domenica 6 dicembre alle 11.00 con il laboratorio per bambini dai 5 anni “Sale di Natale”, un’attività dedicata alla scoperta delle essenze aromatiche della macchia mediterranea. I partecipanti potranno conoscere profumi e caratteristiche delle piante del territorio e realizzare un profumato sale di Natale, da utilizzare nelle ricette delle feste. Il costo di partecipazione è di 1 euro per i bambini e per gli accompagnatori.

Martedì 8 dicembre, alle 11.00, spazio alla storia e alla mitologia con la visita guidata tematica “Il museo racconta. Storie di Dei ed Eroi”, un percorso alla scoperta delle figure mitologiche e delle storie che popolano l’immaginario del mondo antico. L’iniziativa prevede l’ingresso ridotto al museo.

Sabato 12 dicembre, alle 15.00, “Il museo racconta. Storia di un pegno d’amore”, una nuova visita guidata tematica che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di una storia capace di intrecciare archeologia, memoria e sentimenti. Anche in questo caso è previsto l’ingresso ridotto.

Domenica 13 dicembre alle 11.00 torneranno protagonisti i più piccoli con “Il villaggio degli Alberi di Natale”, un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 5 anni. Attraverso l’utilizzo di pigne, legnetti e tanta fantasia, i partecipanti potranno realizzare originali e colorati alberelli natalizi. La partecipazione, comprensiva dell’ingresso per bambini e accompagnatori, ha un costo di 1 euro.

Un’occasione speciale per visitare il museo sarà offerta anche sabato 19 e domenica 20 dicembre, in concomitanza con il mercatino “Vetulonia Retrò”, organizzato dall’associazione Amici di Vetulonia Aps. Per entrambe le giornate l’ingresso al MuVet sarà eccezionalmente al costo di 1 euro per tutti i visitatori, invitando cittadini e turisti ad abbinare la visita al mercatino a un percorso nella storia e nel patrimonio archeologico del borgo.

La viglia di Natale, giovedì 24 dicembre alle 11.00, sarà invece dedicata alla fantasia e alla manualità con “La bottega dei Bottoni”, un laboratorio creativo per bambini dai 5 anni. Bottoni colorati diventeranno i protagonisti di un’attività divertente e originale, durante la quale i piccoli partecipanti potranno realizzare decorazioni natalizie, come angioletti e alberelli. Il costo è di 1 euro per i bambini e per gli accompagnatori.

Domenica 27 dicembre alle ore 11.00, il museo proporrà una nuova visita guidata tematica dal titolo “Il museo racconta. La meravigliosa avventura di Isidoro Falchi a Vetulonia”, dedicata alla figura dell’archeologo che, con le sue ricerche e le sue scoperte, contribuì in modo determinante alla riscoperta dell’antica città etrusca di Vetulonia. È previsto l’ingresso ridotto.

Le iniziative al museo si concluderanno mercoledì 6 gennaio alle 11.00, con “La Befana al MuVet”, un appuntamento dedicato ai bambini dai 5 anni che unirà letture a tema e creatività. Dopo aver ascoltato racconti ispirati alla simpatica vecchina, i partecipanti potranno realizzare una colorata marionetta della Befana da portare a casa. La partecipazione prevede un costo di 1 euro per bambini e accompagnatori.

Con questo programma il MuVet rinnova il proprio impegno nella valorizzazione e nella divulgazione del patrimonio archeologico, proponendo il museo non soltanto come luogo di conservazione della memoria, ma anche come spazio di incontro, partecipazione e apprendimento. Per tutti gli appuntamenti è gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: 0564 927245 o per e-mail: [email protected]