Natale al Museo: tanti appuntamenti per tutti con la storia e i laboratori creativi

GROSSETO – Al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma sta per iniziare “CHRISTMAAM 2018″: una serie di eventi rivolti ai bambini e agli adulti per trascorrere insieme queste settimane d’inverno e le Festività Natalizie.

Il primo laboratorio per i bambini “Creo il mio calendario dell’Avvento” è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e si svolgerà Sabato 1 dicembre alle ore 16,30 nell’aula didattica del Museo. La durata prevista del laboratorio è di circa due ore.

Ingresso 1€ a persona. E’ gradita la prenotazione

Sabato 8 dicembre 17.00 Presentazione libro “La ceramica ad Asciano. Ritrovamenti nel centro storico (secoli XIV-XIX)’, a cura di Francesco Brogi e Giovanni Maccherini, ingresso gratuito.

Domenica 16 dicembre 17.00 Presentazione libro -Focarill e falò rituali nell’Amiata e nelle Maremme della Toscana”, a cura di Edo Galli e Giulio Bardi, ingresso gratuito (saluto di benvenuto con fuoco e due spazzacamini dell’associazione ANFUS, Associazione Nazionale FUmisti e Spazzacamini), ingresso gratuito. Domenica 23 dicembre 16.15 e 17.30 ARCHEOTOMBOLA, attività per bambini dai 6 ai 12 anni, durata prevista: 1 ora circa, massimo 25 partecipanti a turno, ingresso 1 euro.

Domenica 30 dicembre 16.15 e 17.30 ARCHEOTOMBOLA, attività per bambini dai 6 ai 12 anni, durata prevista: 1 ora circa, massimo 25 partecipanti a turno, ingresso 1 euro.

Sabato 5 Gennaio 16.30 e 17.30 In attesa della befana.. va in scena “La Befanite”, teatrino delle ombre dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, durata prevista: 1/2 ora, massimo 25 partecipanti a turno, ingresso 1 euro. Al termine caramelle per tutti.

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma Info e prenotazioni: 0564/488752 https://maam.comune.grosseto.it/