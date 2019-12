Natale a Massa Marittima: tutti gli eventi del weekend

MASSA MARITTIMA – Proseguono gli eventi del programma “Natale a Massa Marittima” organizzati dal Comune di Massa Marittima, Pro Loco, Associazione La Casina di Babbo Natale, l’Associazione delle Brutte Persone con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale e dei Terzieri.

Sabato e domenica in piazza Garibaldi la pista di pattinaggio sta riscuotendo sempre più successo, aperta dalle 15.30 alle 22.30.

Nel Villaggio di Babbo Natale in Vicolo Porte ad attendere i bambini sabato e domenica, dalle 17 alle 19.30 insieme a Babbo Natale ci sarà poi il treno “Polar Express” e il Grinch.

Anche il Regno Incantato nell’ex cinema Mazzini organizzato dall’associazione delle Brutte Persone sarà aperto dalle 16.30 alle 19.30 con attività che vanno dai laboratori creativi per i più piccoli, giochi, merende e dove sarà possibile incontrare la Regina del Ghiaccio. Inoltre saranno esposti presepi e paesaggi natalizi.

Poi negozi aperti e da non perdere domenica 29 alle ore 18.30 l’aperitivo con la Pro Loco presso il Barrino situato in piazza Garibaldi dove sarà possibile assaggiare le specialità di Salvo e Angela. Per tutte le informazioni e aggiornamenti su vari eventi si può consultare il sito: www.turismomassamarittima.it oppure le pagine Facebook delle varie associazioni.