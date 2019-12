“Natale a casa Eventi”: in centro torna la mostra collettiva delle feste

GROSSETO – Come ogni anno, l’associazione culturale Galleria Eventi è lieta di presentare la tradizionale collettiva natalizia. La mostra, dal titolo “Natale a casa Eventi”, sarà inaugurata sabato 21 dicembre alle 17,30, ed è il risultato di una riflessione sull’attività dell’associazione.

Dietro ogni mostra c’è la ricerca di un tema, il colloquio con gli artisti, la scelta delle opere per l’ allestimento e la loro sistemazione in ambito espositivo, la cura dell’ impianto di illuminazione per farle risaltare al meglio, il lavoro di grafica delle locandine, la comunicazione dell’evento tramite stampa e social.

Ogni mostra mette in moto un meccanismo di persone ed energie che l’utente finale spesso non vede, un po’ come quando si prepara una cena per gli amici: non si vedono il lavoro di preparazione del cibo o la fase di pulizia della casa per accogliere al meglio l’ospite.

“Proprio per questo motivo, quest’anno, l’associazione culturale Eventi, con la tradizionale collettiva del periodo natalizio, esprime la volontà di far conoscere le persone che mantengono viva questa galleria – raccontano dalla galleria -. Ed esattamente come si farebbe con gli amici, vi invitiamo a “casa nostra”, la sede espositiva della nostra associazione, esponendo le variegate personalità dei soci con le loro opere e l’ allestimento realizzato apposta per l’ occasione”.

Dal 21 al 31 dicembre, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, la mostra resterà aperta tutti i giorni con orario 17,30-19,30