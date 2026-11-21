PAGANICO. Nasce un nuovo centro antiviolenza in paese. Un altro presidio di ascolto, sostegno e speranza per le donne.

La sede, che rappresenta un distaccamento del Centro antiviolenza “Tutto è Vita – Elisabetta Fiorilli” grossetano, sarà inaugurata il 25 novembre 2026 alle ore 16:00, in Corso Fagarè 11, a Paganico.

Nell’evento interverranno:

Milena Scheggi , presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Civitella Paganico

, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Civitella Paganico Benedetta Zuffi , consigliere comunale del Comune di Civitella Paganico con delega alle Pari opportunità, politiche sociali e giovanili e scuola

, consigliere comunale del Comune di Civitella Paganico con delega alle Pari opportunità, politiche sociali e giovanili e scuola Susi Esposito , presidente del Centro antiviolenza Tutto è Vita

, presidente del Centro antiviolenza Tutto è Vita Veronica Campani , psicologa clinica

, psicologa clinica Emanuele Schioppa, specialista in psicologia clinica e neuroscienze cognitive

Un ringraziamento per l’apertura va alla Dott.ssa Simona Bellugi, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo punto di ascolto, nato anche grazie al progetto “Chiamami Amore”, ideato dalla figlia Veronica Baricci e presentato al Coeso.

Con grande emozione e orgoglio Susi Esposito, presidente del Centro antiviolenza “Tutto è Vita – Elisabetta Fiorilli” comunica l’apertura del nuovo Centro Antiviolenza nel comune di Paganico. «Siamo presenti sul territorio grossetano con due sportelli dal 2018 e, in questi anni, siamo cresciute, abbiamo costruito una rete di sostegno e abbiamo cercato di essere sempre più vicine alle donne che hanno bisogno di aiuto. Sono profondamente orgogliosa del percorso fatto e di poter annunciare oggi un nuovo importante traguardo».

Il centro antiviolenza a Paganico

Il centro sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.

«Il nuovo Centro di Paganico ci è stato donato dalla dottoressa Simona Bellugi, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento. Grazie alla sua generosità potremo dare voce e sostegno a tante altre donne del territorio – ricorda Esposito – Il Centro sarà aperto tutti i giorni e al suo interno le donne troveranno volontarie esperte e formate, oltre alle nostre due psicologhe, la dottoressa Veronica Campani e la psicologa Martina Bianchini.»

«Come nei nostri punti di ascolto di Grosseto, anche a Paganico saranno garantiti assistenza psicologica e supporto legale completamente gratuiti – prosegue – Sono felice perché ogni giorno abbiamo la possibilità di tendere una mano a una donna in più, di ascoltarla, sostenerla e accompagnarla verso una nuova possibilità di vita».

«Il nostro cammino continua, con la consapevolezza che nessuna donna deve sentirsi sola e che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma il primo passo verso la libertà – ricorda Esposito – Insieme possiamo fare molto. E più siamo, più forte si sentirà il nostro NO alla violenza».

Cosa fa il Centro sin dalla nascita a Grosseto

«All’interno del nostro Centro ci occupiamo delle donne vittime di violenza e dei loro figli, offrendo supporto legale, assistenza psicologica completamente gratuita e accompagnamento nei percorsi di inserimento lavorativo. Crediamo fortemente che, per uscire da una situazione di violenza, sia fondamentale anche raggiungere l’indipendenza economica, perché nessuna donna dovrebbe sentirsi costretta a rimanere in una relazione violenta per mancanza di alternative», ricorda Susi Esposito.

«In questi anni, grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che non smetterò mai di ringraziare, abbiamo potuto avviare corsi di cucito dedicati alle donne vittime di violenza – ricorda Esposito – Un progetto reso possibile anche grazie alla passione e alla professionalità di Francesca Garofalo, dell’Atelier dei Sogni, che ha accompagnato le donne in un percorso di formazione e crescita».

«A breve, il nostro Centro Antiviolenza darà vita anche a una sartoria sociale, sotto la guida attenta di Luisa Bovani, che seguirà le donne in questo nuovo percorso di lavoro manuale e creativo – prosegue – Dalla nostra sartoria nasceranno capi unici, realizzati a mano, con amore e passione. Ma il nostro obiettivo va ben oltre la creazione di abiti: vogliamo che ogni donna possa ricominciare a costruire la propria vita, riannodando quel filo che troppo spesso la violenza ha spezzato, per guardare finalmente a un futuro più sereno e luminoso».

UN’apertura che nasce anche dall’ascolto del territorio

«L’apertura del nuovo Centro Antiviolenza a Paganico nasce anche dall’ascolto del territorio. Nel corso di questi anni, infatti, molte donne residenti nelle zone limitrofe si sono rivolte a noi, facendoci comprendere quanto fosse importante essere presenti anche in questa parte della provincia».

«I numeri delle richieste di aiuto sono cresciuti. Da un lato questo ci incoraggia a fare sempre di più, perché significa che il nostro lavoro viene riconosciuto e che sempre più donne trovano il coraggio di chiedere sostegno. Dall’altro, però, ci ricorda quanto ci sia ancora da fare. Troppe situazioni continuano a lasciarci con l’amaro in bocca e troppe donne sono ancora costrette a subire violenza».

«In questi anni abbiamo portato il nostro impegno anche nelle scuole, da Follonica a Capalbio, passando per Grosseto, affrontando temi fondamentali come la violenza sulle donne, la violenza digitale, il revenge porn e il bullismo».

«Credo profondamente nel valore della prevenzione e dell’educazione. Parlare, confrontarsi e sensibilizzare significa poter smuovere le coscienze, arrivare ai cuori dei giovani e far comprendere che soltanto insieme possiamo costruire una società diversa. Una responsabilità che riguarda tutti, uomini e donne».

«Per me, poter inaugurare un altro Centro Antiviolenza rappresenta una grandissima soddisfazione. Significa crescere, essere presenti sul territorio e dare fiducia alle donne, offrendo loro un luogo sicuro in cui essere ascoltate e accompagnate».

«Negli ultimi anni si sono avvicinate alla nostra realtà anche nuove volontarie, molte delle quali giovanissime. Le abbiamo accolte, formate e affiancate alle volontarie più esperte. Questo ci rende particolarmente felici e orgogliose, perché significa che il lavoro seminato in questi anni sta dando i suoi frutti e che nuove generazioni scelgono di impegnarsi concretamente nella lotta contro la violenza».