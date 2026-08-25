AMIATA – Il Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata e le associazioni sportive del territorio consolidano il posizionamento sull’outdoor per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Toscana.

Dall’11 al 13 settembre 2026 l’area ex mineraria di Abbadia San Salvatore ospiterà la prima edizione di “Amiata Outdoor Festival”, promosso dal Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata, una manifestazione nata per portare sotto i riflettori sentieri, boschi, paesaggi, sport, storia e cultura della montagna amiatina.

Il Festival nasce dal percorso avviato dalle realtà che operano nel settore outdoor e dal protocollo d’intesa sottoscritto nel giugno 2026 tra il Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata e le associazioni amiatine. Un accordo che punta a creare una regia comune per sviluppare, coordinare e promuovere le attività outdoor.

Il progetto coinvolge il Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata e le associazioni e gli operatori del territorio, con la partecipazione di Amiata Bike, Cai – sezioni di Siena e Grosseto –, Camminatori Uisp Abbadia San Salvatore con il progetto “Il cammino del vulcano”, Orienteering Amiata, Associazione speleologica L’Orso, Asd Amiata Freeride e delle realtà del volontariato locale. La prospettiva è ambiziosa: fare del Festival un appuntamento itinerante annuale e trasformarlo progressivamente in una manifestazione di richiamo nazionale.

L’Amiata è diversa dalla Toscana classica: è selvaggia, vulcanica e misteriosa. Un luogo di rigenerazione e resilienza urbana che nei prossimi anni può rappresentare un punto di riferimento per un turismo che rispetta, contempla, percorre, preserva i luoghi della natura e della storia.

Tre giorni per vivere l’Amiata all’aria aperta e, soprattutto, per presentare una montagna da percorrere, conoscere e scoprire attraverso le tante esperienze che il territorio già offre. Trekking, mountain bike, orienteering, speleologia, tiro con l’arco e altre discipline outdoor saranno protagoniste di un programma che punta a coinvolgere appassionati, famiglie, sportivi e visitatori interessati a un approccio alla montagna fatto di natura ed esperienze.

Il punto di partenza sono i sentieri. Una rete che attraversa boschi e paesaggi, collega borghi e luoghi della memoria e permette di leggere il territorio attraverso la sua storia naturale e culturale. La manutenzione e la valorizzazione della rete sentieristica rappresentano quindi uno degli assi portanti del progetto. I Comuni amiatini hanno individuato nel Cai, attraverso le sezioni di Siena e Grosseto, il riferimento per la manutenzione dei percorsi, mentre le associazioni locali hanno sviluppato negli anni iniziative dedicate alla fruizione della montagna.

Il tema sarà anche approfondito durante il Convegno regionale Cai “Sentieri: infrastruttura economica e di sviluppo turistico”, a cura del Cai Gruppo regionale Toscana, presso i Nuovi Asciugatoi nell’area mineraria.

Tra i progetti in campo c’è anche il “Cammino del Vulcano Amiata”, sostenuto da otto Comuni attraverso un protocollo d’intesa con Uisp Abbadia San Salvatore – sezione camminatori – e “Il Viaggio” organizzato da Amiata Bike con un percorso ciclistico che farà tappa in molti dei Comuni del Parco.

L’idea è quella di trasformare questa rete di percorsi e attività in una proposta sempre più strutturata, capace di stimolare ed essere di supporto alla crescente domanda di turismo lento, esperienziale e a contatto con la natura. Non soltanto visitatori, dunque, ma persone che scelgono di vivere il territorio, camminando nei boschi, pedalando lungo i sentieri, esplorando le grotte, attraversando i paesaggi del vulcano e conoscendo la storia mineraria dell’Amiata.

È proprio nel rapporto tra natura, sport e memoria che il progetto cerca una delle sue chiavi di lettura. Il piazzale dei vecchi asciugatoi ospiterà il villaggio digitale di “Amiata Outdoor Festival” e sarà il luogo delle manifestazioni sportive. Sabato 12 settembre verrà inaugurata, alla presenza delle massime autorità, anche la Palazzina uffici XXII, sede del Polo tecnologico scientifico del Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata.

«Il Monte Amiata e il suo Parco hanno un potenziale outdoor enorme – dichiara Mauro Tognoli, commissario del Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata – e possono diventare il motore di un modello di approccio alla montagna sostenibile, partecipato e innovativo. Il Festival nasce per dare visibilità a questo patrimonio fatto anche di una rete di associazioni outdoor che conoscono e aiutano a scoprire e a vivere l’Amiata e i suoi territori. Un evento che ci consentirà anche di inaugurare la Palazzina XXII, il cui recupero è il frutto di scelte condivise in questi ultimi anni e che rappresenta un asset importante per il Parco per il presente e per il futuro».