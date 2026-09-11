MONTE ARGENTARIO – Nasce Argentario Incontra, il nuovo progetto culturale promosso dal Comune di Monte Argentario e inserito nel percorso di valorizzazione e destagionalizzazione del territorio.

Il 3 e 4 ottobre Porto Santo Stefano ospiterà due appuntamenti con protagonisti della narrativa contemporanea, pensati per pubblici diversi ma uniti da un obiettivo comune: creare nuove occasioni di incontro, confronto e partecipazione attraverso i libri.

Sabato 3 ottobre alle ore 17.00 sarà protagonista Franco Currò, giornalista e autore de Il coltello della memoria, pubblicato da Rizzoli. A dialogare con lui sarà Maria Latella, giornalista, conduttrice e tra le voci più autorevoli dell’informazione italiana, in una conversazione dedicata ai temi del romanzo e al rapporto tra memoria privata, storia e generazioni.

Domenica 4 ottobre alle ore 15.30 sarà invece la volta di Hazel Riley e Karim B., tra le autrici più seguite dal pubblico giovane, protagoniste di un incontro più dinamico e partecipativo, seguito dal dialogo con i lettori e dalla firma copie.

Gli appuntamenti, a ingresso libero, si terranno in Piazza dei Rioni, nel cuore di Porto Santo Stefano, con una soluzione alternativa al coperto prevista in caso di maltempo.

Argentario Incontra nasce con l’ambizione di ampliare il racconto dell’Argentario oltre la stagione estiva, attraverso contenuti culturali capaci di coinvolgere residenti, visitatori e nuovi pubblici e di rafforzare il legame tra territorio, contemporaneità e cultura.

L’iniziativa sarà raccontata attraverso Live Argentario, i canali istituzionali del Comune di Monte Argentario e un’attività di ufficio stampa locale e nazionale.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime settimane.