GROSSETO – Nasce a Grosseto IllusTrame, il nuovo progetto culturale dedicato all’illustrazione e ai linguaggi visivi promosso da Clan, che prenderà vita con la sua prima edizione, in programma sabato 23 maggio, dalle 16 alle 21, negli spazi di Molino Hub.

IllusTrame prende forma dall’esperienza di Trame Festival, il festival di arte urbana ideato e realizzato da Clan che, giunto quest’anno alla settima edizione, porta ogni anno in città nuove riflessioni sull’arte pubblica e sperimenta linguaggi capaci di intrecciare arti visive, cinema, musica e pratiche partecipative. Da questo percorso nasce oggi una nuova progettualità che sposta lo sguardo sul potere dell’immagine, dell’illustrazione e del segno, ampliando il dialogo tra discipline artistiche e creando uno spazio dedicato alla sperimentazione, alla formazione e alla partecipazione attiva.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, partner fondamentale sia del percorso di Trame Festival sia di questa nuova esperienza culturale, e in collaborazione con Istituzione Le Mura, impegnata nella valorizzazione, tutela e promozione degli spazi delle Mura Medicee di Grosseto.

Pensata come un cantiere creativo aperto, questa edizione inaugurale nasce con l’obiettivo di mettere in connessione artisti, illustratori, professionisti e appassionati, ma anche di coinvolgere chi desidera avvicinarsi ai linguaggi visivi attraverso esperienze pratiche e condivise. Per un intero pomeriggio Molino Hub si trasformerà in un piccolo distretto creativo temporaneo, dove la dimensione laboratoriale e partecipativa sarà protagonista: un luogo in cui la teoria lascia spazio al fare, alla sperimentazione e all’incontro.

Il programma di IllusTrame si articolerà tra una mostra collettiva, un corner market di autoproduzioni e stampe d’autore dedicato all’illustrazione indipendente, e il primo Drink & Draw all’aperto della stagione, il consueto appuntamento con il disegno dal vero: un momento informale di incontro, networking e condivisione tra creativi.

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni, riconoscendo nella creatività uno strumento di crescita e costruzione del futuro: coltivare oggi l’immaginazione dei più piccoli significa investire nelle mani che domani disegneranno nuovi scenari culturali e sociali.

I laboratori di IllusTrame | Vol. 0

Sabato 23 maggio | Ore 16.00 – 18.00

(Attività in contemporanea – posti limitati, prenotazione obbligatoria)

Per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni:

-Stampa sostenibile: Incisione su Tetra Pak

A cura di Silvia Scalambrelli

Un laboratorio dedicato alla stampa sostenibile che trasforma materiali di recupero in strumenti espressivi attraverso l’incisione e l’utilizzo della storica pressa “Nonna Papera”.

-Fumetto: Pronti a creare il vostro eroe?

A cura di Lucrezia Benvenuti e Massimo Rosi

Un percorso introduttivo al linguaggio del fumetto tra sceneggiatura, balloon e costruzione narrativa.

-Piccole Volpi all’Avventura

Con l’autrice e illustratrice Teresa Alberini

Lettura animata e attività creativa ispirata all’universo narrativo delle “Piccole Volpi”.

Per ragazzi e adulti dai 12 ai 99 anni:

Frammenti d’Inconscio – Collage poetico

A cura di Silvia Betti

Un laboratorio dedicato alla libera associazione e alla costruzione di immagini attraverso collage, parole e materiali editoriali.

La giornata si concluderà con il Drink & Draw nella chiostra di Molino HUB (dalle 18:30), tra disegno dal vero, musica, schizzi e momenti di incontro dedicati alla comunità creativa locale.

Le iscrizioni ai laboratori sono già aperte e i posti disponibili sono limitati.

Prenotazioni: WhatsApp 392 5485396

Info evento

Molino Hub – Via del Molino a Vento 17, Grosseto

Sabato 23 maggio 2026

Ore 16.00 – 21.00

Prenotazioni laboratori: 392 5485396