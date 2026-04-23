FOLLONICA – Un nuovo appuntamento al Piccolo cineclub Tirreno di Follonica. Sabato 2 maggio alle 21:30 in anteprima nella provincia di Grosseto la proiezione de “La salita”, film d’esordio di Massimiliano Gallo.

Ospite in sala la protagonista del film, Roberta Caronia. Per info e prenotazioni telefonare al 339/3880312.

Mescolando la realtà alla fantasia e intrecciando l’invenzione con la storia, “La Salita” rivendica l’importanza dei sogni e delle libere scelte. Il trailer del film: https://youtu.be/QGqwvGzRA1g?is=CQZOr_jX9R8SUcnd

“Napoli. 1983. A causa di alcune lesioni dovute al bradisismo il carcere femminile di Pozzuoli viene chiuso e le detenute smistate provvisoriamente in altre strutture penitenziarie della Regione. Alcune di queste vengono momentaneamente ospitate presso il carcere minorile di Nisida. Intanto, Eduardo De Filippo, nominato Senatore a vita, si reca più volte a Nisida, contribuisce alla ristrutturazione del Teatro del carcere e impianta una scuola di scenotecnica e una di recitazione, inviando gli attori della sua compagnia per mettere in scena il primo spettacolo teatrale in un istituto penitenziario minorile italiano”.