BURIANO – Si intitola “Mythos – I miti dello zodiaco” lo spettacolo teatrale e musicale a cura di Giacomo Moscato e Michele Santinelli che andrà in scena sabato 7 settembre, alle 21.30, in piazza Indipendenza a Buriano (nel comune di Castiglione della pescaia).

Sul palco salirà l’attore e regista Giacomo Moscato che, in veste di storyteller, condurrà il pubblico in un incredibile viaggio tra le stelle alla scoperta dei miti più avvincenti sulle costellazioni che hanno dato il nome ai segni zodiacali; accanto a lui ci sarà il maestro Michele Santinelli che – suonando “contemporaneamente” sax, chitarra e tastiere – stupirà il pubblico rendendo l’atmosfera davvero magica. L’evento, organizzato dal Comitato Festeggiamenti Buriano in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, sarà ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo

“Come noto, i segni zodiacali prendono il loro nome da dodici costellazioni. Ognuna di esse ha un’origine mitologica fatta di personaggi, vicende e ambientazioni che, in parte, aiutano a definire le caratteristiche dei segni stessi. Questo spettacolo, attraverso uno storytelling avventuroso, emozionante e divertente, ripercorre i miti dello zodiaco con una sorpresa finale realmente sbalorditiva”.