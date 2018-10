Mutismo selettivo, in arrivo il primo convegno a Grosseto

GROSSETO – Sabato 17 novembre, al polo universitario grossetano in via Ginori, 41/43 a Grosseto dalle ore 8,30 alle ore 13, si terrà il primo convegno in assoluto, nella provincia di Grosseto, sul mutismo selettivo.

23Il mutismo selettivo è un disagio poco conosciuto, perché sottovalutato, che colpisce bambini, adolescenti e, sebbene più raramente, anche gli adulti. È caratterizzato dalla paura di parlare in alcuni contesti sociali, in primis la scuola, a causa di una forma di ansia. Tutto questo, nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio , siano nella norma.

Il mutismo selettivo non è un fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica o a un’incapacità correlata allo sviluppo, ma è un atteggiamento di risposta ad un forte stato emotivo legato, appunto, all’ansia.

Aimuse (associazione italiana mutismo selettivo) è attiva dal 2009 ed è nata grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori che di fronte alla carenza di informazioni su questo disagio e all’impreparazione del sistema scolastico e sanitario, ha deciso di mobilitarsi per creare una rete di supporto alle famiglie che in Italia vivono questa condizione.

“Per questo – spiegano gli organizzatori – sarebbe importantissimo che al convegno partecipassero molti insegnanti. Come già detto , il mutismo selettivo , si manifesta prevalentemente a scuola”.