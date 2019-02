Music&Wine torna agli Industri: in scena “Wonderland”, la storia di Alice raccontata da una chitarra

GROSSETO – Domenica 17 Febbraio alle 17 presso il Teatro degli Industri di Grosseto il Chitarrista – Compositore Andrea Vettoretti presenterà il suo spettacolo di successo Wonderland, che lo ha visto protagonista in molti palchi internazionali come in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e Italia.

Andrea Vettoretti si esibirà nella versione “Solo chitarra” con l’attrice Alice Guidolin. “Mi piace sperimentare, provare nuove strade che portino, anche dopo lunghi percorsi, ad una sintesi. Della musica classica mi appassiona la profondità e la molteplicità. Di altri generi musicali invece la semplicità ed allo stesso tempo la forza di comunicazione e nel progetto “Wonderland” ho dato vita ad un nuovo ed entusiasmante percorso musicale” A parlare è Andrea Vettoretti, straordinario chitarrista e compositore di fama internazionale che, dopo 9 album di chitarra classica, cambia rotta e schemi con il primo disco da autore, sorprendendoci con nuove sonorità.

Vettoretti, infatti, con “Wonderland”, progetto nato dalla collaborazione con Paolo Dossena (importante produttore di artisti come C. Aznavour, Dalida, L. Tenco e R. Cocciante), si ispira al mondo onirico del capolavoro di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle meraviglie” (Alice in Wonderland).

Dopo l’album “Rain”, che ha coinvolto scrittori, registi e compositori affrontando la musica della pioggia più malinconica e suadente, arriva al 10° disco, “Wonderland”, nel quale la celebre opera di Carroll rivive attraverso la magia della sua chitarra e delle sue inconfondibili composizioni. Nella copertina dell’album traspare tutta la forza del cambiamento di questo musicista che si potrebbe definire “maudit”, come espressione del pensiero anticonformista e romantico del XIX secolo. Andrea rompe gli schemi col suo passato di interprete classico e i suoi brani assumono sfumature che vanno dalla Classica al Minimalismo, dalla World al Rock.

Sono tre i bonus track con le percussioni compreso il nuovo arrangiamento di Sensations, brano di successo del precedente album “Rain”.

A presentare questo speciale progetto discografico/editoriale, un videoclip evocativo realizzato da Blau Production: https://goo.gl/hibcBG

L’album è disponibile in Cd e Vinile oltre che in tutti i canali digitali

iTunes http://apple.co/2z2ROFV Spotify http://spoti.fi/2y3TqRw Deezer http://bit.ly/2fWbTsI

Wonderland: lo spettacolo

Gli spettacoli di Vettoretti hanno una grande forza capace di affascinare e coinvolgere il pubblico. L’artista ha infatti sviluppato una tecnica unica nel mondo della chitarra classica, superando la staticità abituale di questo tipo di performance: in piedi, muovendosi sul palco, comunicando con il pubblico in maniera più diretta, senza barriere.

La musica di Vettoretti esce dagli schemi rigidi e tradizionali e pur con strumenti classici come la chitarra, il violoncello, il clarinetto e le percussioni, costruisce nuove emozioni e nuove sonorità.

La storia che ha conquistato milioni di persone rivive attraverso le composizioni di Andrea Vettoretti ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Un’ inedita Alice, rinchiusa troppo tempo nel suo fantastico mondo, parla con personaggi immaginari e diviene, come il cappellaio, un po’ folle ed underground. La favola in chiave dark inizia con una luce che abbaglia il pubblico e dà vita a sorprese e colpi di scena in un contesto onirico ed elegante. Lo Spettacolo musicale esce dagli schemi e regala nuove emozioni e sonorità che rimangono impresse negli occhi e nel cuore ricordandoci che dobbiamo ancora sognare e credere nell’impossibile. Per maggiori informazioni: www.andreavettoretti.it

WONDERLAND – HEART & MIND

Andrea Vettoretti è testimonial di MUSICARE, progetto di Educazione Musicale per i bambini

della Valle di Santa Eulalia (Perù), realizzato da Dokita, ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri che opera nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

MUSICARE prevede l’allestimento di un laboratorio musicale dedicato allo studio della chitarra classica a favore di bambini e adolescenti in situazioni di disagio, attraverso l’acquisto di chitarre, corde, spartiti musicali, leggii e la presenza di insegnanti qualificati.

Maggiori informazioni su www.dokita.org/musicare

ANDREA VETTORETTI – Biografia

Diplomato in Conservatorio con il massimo dei voti, Andrea Vettoretti ha continuato gli studi presso la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” di Parigi, sotto la guida del Maestro Alberto Ponce, dove ha ottenuto in soli due anni, il “Diplome Supérieur de Execution” e il “Diplome Supérieur de Concertiste”, massimo riconoscimento dell’Ecole.

Ha trionfato in 13 Competizioni Musicali Internazionali ed è stato protagonista di numerosi concerti e sue tournée internazionali: dalla Queen Elizabeth Hall di Londra, alla Salle Cortot di Parigi, facendo tappa nelle città più importanti al mondo come Roma, Berlino, Dublino, Parigi, Londra, Valencia, Città del Messico, Miami e Sydney.

La sua musica è stata utilizzata dal regista Davide Del Degan (Selezione Festival del Cinema di Cannes 2016), in alcuni cortometraggi internazionali e nel video ufficiale Sensations vincitore dell’Akademia Music Award 2016.

Nella sua carriera ha inciso 10 album ed attualmente è nato un importante rapporto di collaborazione con CNI Compagnia Nuove Indye, sinonimo fin dalla sua nascita di qualità e innovazione.

Il cd RAIN, pubblicato da CNI Unite nel 2015, rappresenta un ponte tra la profondità della Classica ed il nuovo modo di fare musica di Andrea Vettoretti.

Il nuovo disco “Wonderland”, in uscita ad ottobre 2017 per CNI, è ispirato al mondo onirico di “Alice nel Paese delle meraviglie” con musiche originali firmate dall’artista e sarà disponibile in Cd, Vinile ed in Digitale. Suona su chitarre del M° Liutaio Matthias Dammann ed Enzo Guido e utilizza corde Savarez Cantiga di cui è Endorser.

La musica di Andrea Vettoretti si può ascoltare su iTunes, Spotify, Deezer e Youtube.