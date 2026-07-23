SCANSANO – Giovedì 30 luglio Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ospiterà Musical sotto le stelle, una proposta che intreccia la tradizione enogastronomica maremmana all’impegno sociale. L’iniziativa, promossa insieme all’associazione Tuttiateatro Aps di Grosseto, porterà in scena il valore dell’inclusione attraverso la magia del teatro.

Protagonista della serata sarà il musical Shrek – L’Orco che salvò le Fiabe, ispirato alla celebre storia dell’orco verde e allestito dai giovani attori della realtà sociale grossetana, da anni in prima linea nella promozione dell’inclusione e nella valorizzazione della diversità attraverso la forza espressiva del palcoscenico e il lavoro corale di ragazzi con e senza disabilità.

Con questo appuntamento Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano rinnova il proprio sostegno a Tuttiateatro, supportandone concretamente i progetti e condividendone i principi. Un impegno che testimonia la volontà della cooperativa di affermarsi non solo come eccellenza vitivinicola del territorio ma anche come luogo aperto alla comunità e alla cultura, capace di promuovere iniziative di alto valore sociale.

Quella tra la Cantina e l’associazione è una collaborazione di lungo corso: Tuttiateatro è stata la protagonista dell’edizione 2024 dell’etichetta solidale di Roggiano Morellino di Scansano Docg. Ogni anno infatti la cooperativa lavora assieme a una realtà sociale del territorio nella creazione di una tiratura limitata di bottiglie il cui ricavato delle vendite contribuisce al finanziamento di progetti solidali.

“Siamo felici di ospitare nuovamente all’interno dei nostri spazi i bravissimi attori di Tuttiateatro – dichiara Benedetto Grechi, Presidente di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano –. Due anni fa la compagnia aveva messo in scena Hercules – Il Musical e oggi torna con una nuova, entusiasmante produzione. La visione dell’associazione è la stessa della nostra cooperativa: unire le forze significa andare più lontano e far sì che la nostra voce arrivi forte e chiara anche a chi è seduto in fondo alla platea”.

La serata dedicata a Shrek inizierà alle 19.30 con una visita guidata all’azienda, seguita da un percorso enogastronomico che vedrà le etichette della cooperativa abbinate alle tipicità del territorio maremmano. Alle 21.30 il cortile della cantina si trasformerà in un teatro a cielo aperto pronto ad accogliere il pubblico e gli attori.

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Informazioni e prenotazioni

Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano

​Strada Saragiolo – 58054 Scansano (GR)

​Tel. +39 0564 507288 – +39 338 8700238

​E-mail: [email protected]

​Sito web: www.vignaiolidiscansano.it