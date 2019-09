“Musica&immagini”: Jazz workshop orchestra e Lorenza Baudo al Granaio Lorenese

GROSSETO – Si terrà venerdì 13 settembre alle 21, nello stupendo scenario del Granaio Lorenese all’interno del Parco naturale della Maremma, lo spettacolo “Musica&Immagini: le più belle colonne sonore accompagnate dalle immagini dei film” della Jazz workshop orchestra e di Lorenza Baudo. L’evento, a ingresso gratuito, fa parte della “Terza mostra mercato dell’agrobiodiversità toscana”, organizzato dalla Tenuta Terre regionali toscane con la collaborazione della Pro loco Alborensis.

L’evento prevede una scaletta di 12 brani, alcuni cantati e altri strumentali, che saranno eseguiti dalla JW Orchestra, diretta da Michele Makarovic, con la voce della cantante Lorenza Baudo. Questo progetto, realizzato recentemente all’interno della biblioteca comunale di Massa Marittima e della Fondazione Il Sole, è caratterizzato dall’esecuzione di colonne sonore celebri, accompagnata dalla proiezione di immagini tratte dai film e da una breve introduzione per contestualizzare il brano. Uno spettacolo che coinvolgerà ben nove tipi di strumenti diversi: tromba, trombone, sassofono, clarinetto, flauto traverso, chitarra, pianoforte, basso e batteria.

Tra i brani interpretati ci saranno Malafemmena, Over the rainbow, Summertime, New York New York e Jesus Christ Superstar.