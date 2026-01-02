SCARLINO – A Scarlino gli appuntamenti del nuovo anno si apriranno venerdì 2 gennaio con il concerto di Capodanno nella chiesa Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo, dove alle ore 21.00 si esibirà la filarmonica G. Puccini. Sabato 3 gennaio la festa proseguirà con la tombola organizzata all’oratorio parrocchiale di Scarlino Scalo, in programma alle ore 21.00.
Domenica 4 gennaio il calendario delle festività si chiuderà con l’arrivo della Befana, che farà tappa in tutte le frazioni del Comune: alle ore 11.00 al Puntone, alle ore 15.00 nel capoluogo e alle ore 16.00 a Scarlino Scalo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
Sempre nel pomeriggio, alle ore 16.00, la Sala Auser del Puntone ospiterà lo spettacolo “Donnacce. Il lato nascosto delle donne… e non solo” di Barbara Civitelli con Barbara Civitelli, Carla Vivarelli, Domenico Ceccarelli. Un appuntamento dedicato al teatro e alla narrazione, con lo spettacolo della compagnia “Le Donnacce”.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
«Salutiamo il 2026 con iniziative che parlano a ogni fascia d’età – commenta il sindaco Francesca Travison – concludendo un mese di eventi che ha visto tutto il territorio protagonista».