SCANSANO – Musica classica, teatro, divertimento, ma anche sapori e gusti tipici del territorio: sono questi gli ingredienti del calendario di eventi che il Comune di Scansano, in collaborazione con le associazioni del territorio, le realtà culturali e altri soggetti attivi nella vita sociale della comunità, propongono per l’estate.

“Grazie a una fitta rete di soggetti che abbiamo costruito negli anni – dice la sindaca Maria Bice Ginesi – abbiamo, anche questa estate, realizzato un cartellone di appuntamenti che coinvolgerà il capoluogo e le frazioni, offrendo occasioni di spettacolo, convivialità e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali. L’obiettivo è quello di proporre eventi in grado di offrire momenti di spensieratezza o di accrescimento culturale e che, allo stesso tempo, permettano ai visitatori di scoprire il nostro patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico”.

Il programma si aprirà sabato 4 luglio al Teatro Castagnoli di Scansano con l’atteso appuntamento con il concerto di inaugurazione della XV edizione del Morellino Classica Festival. Alle 21, sul palco del Teatro Castagnoli, Zhen Xu, violino, e Pietro Bonfilio, pianoforte. In repertorio musiche di W. A. Mozart – J. Brahms – A. Schnittke – M. de Falla.

La serata sarà accompagnata da una degustazione di pregiati vini Morellino e prodotti tipici delle migliori aziende agroalimentari della Maremma (Info e biglietti su: https://www.morellinoclassicafestival.com).

Domenica 5 luglio, alle prime luci dell’alba, il suggestivo Parco archeologico di Ghiaccio Forte ospiterà “Alba a Ghiaccio Forte“, iniziativa promossa in collaborazione con Teatro nel Bicchiere che permetterà di vivere un’esperienza culturale unica in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Alle ore 6, l’Orchestra Teatro Goldoni presenta “Cinema italiano da Oscar”, un viaggio emozionante nel cuore pulsante della settima arte attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale, rendendo immortale la scuola compositiva italiana. Direttore d’orchestra Marcello Mottadelli; voce solista Miryam Belfiorx.

Biglietti al costo di 10 euro, comprensivo di concerto, colazione e visita al Museo archeologico della Vite e del Vino di Scansano, da realizzare nella giornata stessa.

“Un appuntamento fisso da anni – commenta Irene Terzaroli, assessore alla Cultura del Comune di Scansano – che permette di assistere a un concerto di livello nel sito archeologico di Ghiaccio Forte, guardando il sorgere del sole sulla meravigliosa vallata dell’Albegna, in un’atmosfera di grande suggestione”.

Nei giorni dal 9 al 12 luglio ritornerà la Sagra del Morellino e della brace, organizzata dall’Asd Polisportiva Scansano al campo sportivo del paese. Una manifestazione che celebra i sapori della tradizione locale e il vino simbolo del territorio, richiamando ogni anno numerosi visitatori.

La Polisportiva, che organizza e promuove attività fisica per bambini e ragazzi, anche grazie al supporto che, in questi ultimi anni, ha ricevuto dall’amministrazione comunale, torna a realizzare la sagra dopo anni di fermo. Un evento reso possibile per il grande impegno di tutti i membri dell’associazione che sono riusciti a riportare allo stadio la popolazione e tanti ragazzi, che parteciperanno come volontari alla sagra: un esempio di come queste iniziative siano anche un baluardo di socialità e animazione.

Domenica 12 luglio, dalle 16, il Parco della Rimembranza ospiterà il “Monupark”, giornata organizzata dalla Pro loco di Scansano all’insegna del divertimento per bambini, ragazzi ed ex ragazzi, all’ombra degli alberi del Parco della Rimembranza.

“Una valigia di… museo” è l’evento in programma giovedì 16 luglio, al Caffè dell’Arco di Scansano (ore 18), organizzato dal Comune di Scansano e dal Museo archeologico della Vite e del Vino. Sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il 25° anniversario di apertura, il museo “va in tournée”, nei “salottini” del paese, con una valigia, per parlare della sua storia e raccogliere, allo stesso tempo, le storie che lo riguardano.

Venerdì 17 luglio a Scansano, nel piazzale della Cantina dei Vignaioli, dalle 20.30, si svolgerà “Dilettando“, evento organizzato dalla Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e dal Comune di Scansano che unirà spettacolo e intrattenimento, condotto da Carlo Sestini.

Da venerdì 17 luglio a domenica 19, a Pomonte, la pro loco proporrà la tradizionale “Sbraciata del Buttero“, uno degli eventi più attesi dell’estate, un momento di festa che richiama la cultura e le tradizioni della Maremma rurale; ogni sera, a partire dalle 20.30, apertura dello spazio dedicato al ristoro e le esibizioni delle associazioni equestri del territorio.

Sabato 18 luglio “Cena paesana” a Scansano, in piazza Garibaldi, organizzata dalla pro loco di Scansano e dall’antica contrada Del Dentro.

Dal 24 al 26 luglio Murci sarà protagonista con la tradizionale Sagra dello Strozzaprete, organizzata dalla pro loco di Murci negli spazi delle ex scuole e di piazza Barbana. Tre giorni dedicati alla buona cucina, alla musica e alla convivialità che rappresentano uno degli appuntamenti più sentiti della vita della frazione.

Il 31 luglio alle ore 17, al Museo archeologico della vite e del vino, inaugurazione della prima mostra collettiva e progressiva di arte a Scansano: “St.Art – Scansano Territorio e Arte”. Saranno esposte opere di artisti che si sono lasciati ispirare da Scansano e dal suo territorio, in un susseguirsi giocoso ed intrigante di collegamenti con lo spazio espositivo, i reperti e i suggestivi scorci rubati dalle finestre delle sale.

La mostra è organizzata dalla commissione cultura del Comune di Scansano in collaborazione con il Museo.

Nel cartellone dell’estate 2026 prende inoltre il via, a partire dal 14 luglio, la rassegna “Cinema in Piazzetta“, pensata per portare il cinema all’aperto nelle diverse frazioni del territorio comunale. Il primo appuntamento sarà a Scansano il 14 luglio, seguito dalle proiezioni del 21 luglio a Murci, del 28 luglio a Polveraia e del 4 agosto a Pomonte. Un’iniziativa che mira a riportare vita, socialità e cultura nelle piazze del territorio.

Per informazioni sul cartellone estivo ed eventuali cambi di programma è possibile consultare il sito www.comune.scansano.gr.it