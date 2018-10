Musica tascabile: torna la rassegna ospitata sulla terrazza del villino Panichi

GROSSETO – Tornano gli appuntamenti “tascabili” al Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna la mini rassegna che ha animato le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Questo anno la stagione si apre domenica 21 ottobre alle ore 18 con Orga.net jazz trio, il gruppo che propone brani jazz con una rilettura delle più belle canzoni di musica leggera italiana in chiave jazz. Ingresso libero ma i posti sono per pochi. Al termine del concerto buffet offerto dall’agenzia immobiliare A&G Real Estate. Marco Biscioni alla batteria, Fabrizio Biscontri alla chitarra e Claudio Amore all’organo daranno vita a “Standard jazz and Italian songs”.