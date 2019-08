MAGLIANO IN TOSCANA – Domenica 11 agosto, alle 21.30, a Magliano in Toscana è “Musica sotto le stelle”. I Madrigalisti di Magliano in Toscana saranno in concerto nel giardino della Chiesa della santissima Annunziata diretti da Walter Marzilli con un repertorio profano dal Rinascimento ad oggi.

Cena a buffet e vini locali riservati agli ospiti sostenitori.

Evento organizzato con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana ed il contributo di Banca Tema.