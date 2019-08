Musica popolare tra folk e swing: la Corale padre Corrado Vestri in piazza a Santa Fiora

SANTA FIORA – Il 3 agosto in piazza del Borgo lo spettacolo della Corale padre Corrado Vestri di Santa Fiora “Te lo do io lo swing” che porta con ironia un modo diverso di fare musica corale popolare, tra folk e swing all’italiana.

Attualmente la Corale conta su un organico di circa 40 Coristi e quest’anno festeggia il suo 70esimo anno di fondazione. In questo spettacolo canteranno solo musiche di Renzo Arbore in omaggio al famoso musicista e anchorman.

La Corale “Padre Corrado Vestri” è stata fondata da padre Corrado Vestri a Santa Fiora intorno agli anni ’50, con impostazione prevalentemente liturgica e di carattere sacro. Dopo un inizio di fervente attività dettata dall’entusiasmo dei coristi e dalla dedizione di Padre Corrado, la Corale ha avuto un periodo di sosta, dovuto al trasferimento per un impegno missionario del suo fondatore. Ha proseguito successivamente la sua attività negli anni ’70 e ’80, rinnovando notevolmente l’organico e ampliando il suo repertorio per cimentarsi in brani di carattere sia sacro che popolare e operistico. Ha cantato messe solenni presso le cattedrali più importanti e suggestive d’Italia: dalla Basilica Superiore di Assisi al Duomo di Loreto, da Santa Croce in Firenze a San Pietro in Vaticano, alla Basilica de La Verna, al Duomo di Orvieto, a San Gimignano a Santa Maria degli Angeli, sempre ad Assisi. Ha partecipato inoltre a tutte le iniziative Coreutiche religiose della sua Diocesi, a rassegne di carattere sacro e popolare e ha tenuto concerti nelle più importanti piazze e chiese della Toscana. Nel corso degli anni ha fatto parte del programma musicale estivo del Festival “Santa Fiora in Musica” , esibendosi in Concerti di vario genere, accompagnata da diverse formazioni orchestrali, nonché dalla Filarmonica “G.Pozzi” di Santa Fiora, formazioni entrambe dirette dallo stesso Maestro, Daniele Fabbrini.