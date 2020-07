Musica, poesia e aperitivo al Parco archeologico di Roselle

ROSELLE – Domenica 12 luglio alle ore 17.30 nel Parco Archeologico di Roselle (Grosseto) si inaugura la 35esima stagione dell’Estate rosellana 2020, con la rappresentazione di Poesia e musica sub umbra Antiquorum arborum.

Quest’anno viene aperto un nuovo spazio del parco alla lettura di poesia e all’esecuzione di brani musicali dal vivo all’ombra della Quercia Tricentenaria.

Il Duo EQUInox composto dal famoso chitarrista Fabio Montomoli e dal maestro Giovanni Lanzini faranno risuonare le note di due strumenti magistrali come la chitarra e il clarinetto su musiche di Piazzolla, Jobim, Puccini, Gardel e Iannitti Piromallo.

A completare la rappresentazione saranno recitati vari brani in prosa e in poesia di autori come Shakespeare, Molière, Neruda e Joyce dagli attori Graziano Alberti, Michela Azzolini, Davide Braglia, Valentina Murru, Armida Tosi, Marcella Vignali e Valeria Viva. La Regia è di Francesco Tarsi.

L’evento si concluderà con l’offerta di un aperitivo.

L’organizzazione è dell’associazione culturale Polis 2001 con il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione della Direzione dei Musei della Toscana che offre ai visitatori l’ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni tel. 3472299737, asscultpolis2001@libero.it.