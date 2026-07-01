CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il primo fine settimana di luglio si apre a Castiglione della Pescaia con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica, alla natura, alla cultura e all’intrattenimento.

Giovedì 2 luglio, dalle 18:00 alle 20:00, torna “Tirli da Vivere“, il programma di esperienze che invita a scoprire la Maremma attraverso escursioni nel bosco, attività dedicate al mondo delle api e laboratori creativi di pittura su ceramica.

La sera, alle 21:15, la Casa Rossa Ximenes ospita “Note al Chiaro di Luna… sulle orme di Carlo Fruttero“, con lo spettacolo Scapigliati a tutto swing che vede protagonisti Giulio Scapigliati (voce), Alessio Buccella (piano, synth bass), Elena Mirandola (violino), Federico Righi (batteria). Per l’occasione sarà attivo il servizio di navetta gratuita dal centro di Castiglione della Pescaia, con partenza alle 21:00 da Piazzale Salebro e Piazza Garibaldi e rientro alle 23:30.

Venerdì 3 luglio la giornata si apre alle 10:00 con “Handy Sail – Vela senza barriere“, la manifestazione che offre un’esperienza di navigazione inclusiva. Ritrovo al Porto Canale e uscita in mare, seguita da un momento conviviale alle 13:30 presso il Club Velico per commentare l’esperienza vissuta in mare.

Sempre nella giornata di venerdì è in programma la visita guidata gratuita nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr, promosso dalla Provincia di Grosseto. L’escursione “Tramonto all’Isola Clodia“, alle 19:00, offrirà l’occasione per scoprire la biodiversità di uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo.

La sera, alle 21:00, in Piazzale Maristella a Castiglione si balla con una coinvolgente Serata di latino americano.

A Punta Ala invece, al Belvedere dello Sparviero, prende il via il Cinema sotto le stelle con la proiezione del film Il Robot Selvaggio.

Nel primo fine settimana di luglio tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea immerso nella natura dell’architetto Rodolfo Lacquaniti. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica alle 18:00.

Il weekend prosegue sabato 4 luglio con una speciale Sfilata di Lingerie Vintage dal 1900 al 1970 a Buriano, organizzata dall’associazione Insieme in Rosa Odv. Un evento che unisce la storia della moda femminile a un importante obiettivo di solidarietà. La serata prenderà il via alle 19:00 con un aperitivo, mentre la sfilata inizierà alle 21:00.

A presentare l’evento sarà Carlo Sestini, accompagnato dalle musiche di Mirello Santini. Nel corso della serata sfileranno modelle insieme ad alcune infermiere dell’ospedale Misericordia di Grosseto, medici e donne che hanno affrontato la malattia oncologica, portando una preziosa testimonianza di forza, coraggio e speranza. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di un videogastroscopio ad alta definizione per il reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sabato sera alle 21:00, il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala ospiterà il concerto del Nello Salza Ensemble, protagonista del “Punta Ala Music Fest” con un emozionante omaggio alle musiche di Ennio Morricone. Sarà uno spettacolo musicale esclusivo, in cui la Tromba di Nello Salza, in veste di protagonista, ripercorre le più affascinanti ed indimenticabili colonne sonore che hanno segnato la storia del Cinema italiano ed internazionale.