GROSSETO – Sabato 22 febbraio torna l’appuntamento con la musica in vinile al Wooden Beer Shop. Ad accompagnare l’aperitivo con tante buone birre artigianali, la selezione soul, funk, skinhead, reggae e r ‘n’ b curata da David Bardelli e Francesco Bagni.

« È una delle serate a cui siamo più affezionati e apre la stagione della musica live al Wooden. Impossibile mancare!»

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio a partire dalle 19 al Wooden Beer Shop in via dell’Unione a Grosseto.