Musica live allo Spazio 72: Arto in concerto

GROSSETO – Ancora live a Spazio 72. Il locale di via Ugo Bassi propone, per venerdì 6 dicembre dalle 22.30, il concerto degli Arto. Il supergruppo nasce a Bologna nel 2017 dall’incontro di quattro fra le menti più prolifiche del panorama musicale italiano: Luca Cavina, bassista degli Zeus! e dei Calibro 35; Bruno Germano, produttore dell’acclamato “Die” di Iosonouncane, nonché uomo dietro alle macchine del Vacuum Studio di Bologna, luogo da cui è passato a registrare mezzo underground italiano (Zu, Massimo Volume, Julie’s Haircut e tanti altri); Cristian Naldi, già chitarra dei Ronin; Simone Cavina, alla batteria con Comaneci e Iosonouncane.

A marzo 2018 nasce la loro prima creatura discografica, “Fantasma”(DischiBervisti/SangueDischi), una oscura soundtrack per ensemble elettrificato divisa in otto tracce spettrali ed apocalittiche. Il risultato è una musica strumentale molto evocativa e dinamica che si articola in maestosi crescendo, improvvise sfuriate noise e meditativi episodi dark-ambient. L’ album delinea un sound aspro e sublime allo stesso tempo, impreziosito da raffinati arrangiamenti orchestrali.

Nell’ aprile del 2019 gli Arto aprono il tour europeo degli americani Daughters, reduci dal loro acclamato “You Won’t Get What You Want”, disco uscito per la celebre Ipecac, label discografica di Mike Patton.

Nell’ ottobre 2019 esce “O” (DischiBervisti/SangueDischi), un EP che contiene due tracce: “In Limine” primo brano in assoluto mai scritto dalla band prima di “Fantasma” e poi non incluso in esso; “En”, la composizione più recente scritta dopo l’ uscita del debut album. Due brani che insieme tracciano l’evoluzione del sound degli Arto , chiudendo il cerchio aperto da “Fantasma”, con l’ intento di aprire un nuovo corso. Per quanto infatti il sound spettrale della band sia perfettamente riconoscibile, il tutto è declinato in una nuova chiave più mantrica e psichedelica. A supporto di ciò la band decide di mettere in piedi un nuovo live show in cui alcuni visual ad hoc accompagnano la performance musicale, come avviene anche nel videoclip di “En, primo singolo tratto dall’ EP.

Ingresso 7 euro con tessera Arci

Foto di Tommaso Abatescianni.