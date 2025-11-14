ORBETELLO – Il 25 novembre anche a Orbetello, nell’auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II°, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a partire dalle 17,30.

Il pomeriggio organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità del comune di Orbetello e dall’associazione Olympia De Gouges Odv è dedicato alle donne impegnate con il loro attivismo quotidiano nella lotta contro la violenza e la sopraffazione maschile, per il raggiungimento dell’eguaglianza di genere. Interverranno Chiara Piccini, vicesindaca del comune di Orbetello e presidente delle Pari Opportunità, e la dottoressa Manuela Pozzi, psicoterapeuta e operatrice del Centro Antiviolenza di Orbetello.

“L’evento celebra le donne che quotidianamente si battono per diffondere valori di solidarietà, sacrificio e promozione di una cultura non discriminatoria, attraverso diverse forme di espressione artistica e letteraria – dicono dal Comune -. La serata propone uno spettacolo variegato che unisce suoni, musica, parole e volti di donne che rappresentano una grande luce: quella dell’impegno, della passione e della gioia, per dire no a ogni forma di violenza contro le donne”.

Si esibiranno la cantante Chantal Mersi, 22 anni, residente a Grosseto e studentessa di Scienze politiche a Firenze, accompagnata al pianoforte dalla musicista Rosa Maria Chiarello, 21 anni, di Albinia, che canta, suona il basso ed è pianista. Chantal Mersi è accompagnata da un chitarrista e canta brani del gruppo “Quartiere Coffee”.

Le letture saranno affidate all’attrice Laura Bigazzi dell’associazione teatrale In itinere Compagnia Teatroattratti che interpreta brani tratti dal saggio di Vera Gheno, Parole d’altro genere – come le scrittrici hanno cambiato il mondo. Le letture saranno impreziosite dalla musica interpretata da Camilla Farina, primo flauto del corpo bandistico Città di Orbetello.

Il fulcro della serata è affidato alla compagnia Gruppo teatrale contrada Pescina Cinigiano che presenterà lo spettacolo che dà il titolo alla serata: “Abbiamo aspettato troppo”, scritto da Andrea Lanzini e Silvia Rossi.