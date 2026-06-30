MAGLIANO IN TOSCANA – Anche quest’anno il Comune di Magliano in Toscana, grazie alla collaborazione delle associazioni e di altre realtà del territorio, propone un ricco calendario di iniziative estive pensate per la comunità residente e per i numerosi turisti che scelgono la Maremma per le proprie vacanze.

Un programma diffuso che coinvolge tutti i borghi del territorio comunale, da Magliano a Montiano, da Pereta a San Bruzio fino a Cupi, con appuntamenti che spaziano dalla musica alla letteratura, dal teatro alla danza, dal cinema agli incontri di approfondimento culturale.

Si parte giovedì 2 luglio a Magliano in Toscana con la musica dal vivo del DJ Walter al bar enoteca Kaleidos (ore 21). Il giorno successivo, venerdì 3 luglio, la musica dei Mataperros farà tappa a Cupi (ore 21.30).

Sabato 4 luglio, spazio alla lettura, con protagonista un’autrice del territorio: il giardino del Torrione di Magliano ospiterà alle 18.30 la presentazione del libro “Sopravvivere non basta” (Piemme) di Dianora Tinti, mentre venerdì 5 luglio, alle 18, sarà la volta dello spettacolo a San Bruzio con “Danza tra storie e paesaggi di Maremma“, a cura di Le Orme e Concorda Danza. Nello stesso fine settimana, Montiano si animerà con la tradizionale cena e due serate musicali in piazza Cappellini.

Mercoledì 8 luglio arriva il cinema all’aperto a Pereta (ore 21.30) con il film “Sciusià“, mentre a Magliano, al Giardino del Torrione, si parla del rapimento Cirillo: una storia di terrorismo e informazione attraverso il dialogo tra Claudio Petruccioli e Giuliano Ferrara, moderato da Riccardo Perissich a partire dal libro “Spie vere & carte false. Il caso Cirillo e l’Unità” (Rubbettino) di Petruccioli.

Giovedì 9 luglio, sempre al Giardino del Torrione alle 18.30, dibattito con il generale Vincenzo Camporini, che darà vita a una serata dedicata all’attualità e alla riflessione sui grandi temi internazionali.

Il Giardino del Torrione si trasformerà in un teatro a cielo aperto venerdì 10 luglio, alle 21, quando la compagnia Confine Zero presenta la nuova produzione “Rane” da Aristofane. L’evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Magliano in Toscana.

Nello stesso scenario, sabato 11 luglio, alle 21.30 Le donne di Magliano presentano lo spettacolo “Sebben che siamo donne“.

Ma il pomeriggio di sabato 11 luglio vedrà anche un altro importante evento: alle 18.30, al Museo civico, è in programma l’inaugurazione della mostra “Il piombo di Magliano: un testo rituale etrusco“, un’esposizione che ripercorre le tappe della storia del territorio attraverso alcuni reperti ritrovati nelle necropoli, tra cui la lamina circolare etrusca ritrovata a fine Ottocento lungo il torrente Patrignone.

Domenica 12 luglio (ore 19, Giardino del Torrione), l’associazione Italia Nostra Maremma Toscana, Lipe, Occhio in Oasi e Aipan presentano “Paesaggi di Maremma“: premiazione delle opere poetiche, pittoriche e fotografiche che hanno partecipato al concorso e che raccontano il territorio attraverso l’arte.

Giovedì 16 luglio torna il teatro alle 18.30 con “La Bella Marsiglia“, lo spettacolo proposto da “Confine Zero” e cooperativa “Le Orme“, in programma a Magliano, mentre il 17 luglio musica con River flows al bar Kaleidos dalle 21.

Sabato 18 luglio si balla con la serata hawaiana organizzata dai Frascaioli dell’associazione Frasha, in piazza della Repubblica, dalle ore 22. Intanto, sabato 18 e domenica 19, le vie di Magliano saranno animate dagli appuntamenti con lo Street Food, occasioni di convivialità e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali.

La beneficenza è protagonista della serata di domenica 19 luglio a Montiano: alle 21, piazza Plebiscito accoglie il concerto gospel di beneficenza “Ad alta voce”, per sostenere la lotta alla violenza di genere. A Magliano (Giardino del Torrione) alle 21.15 appuntamento con il festival Musica Antica Magliano: in programma il concerto “Music for a while” dedicato a Londra, capitale della musica europea tra Seicento e Settecento, con Furio Zanasi (baritono) e Guido Morini (clavicembalo). Info su www.musicanticamagliano.it

Sergio Rizzo e il suo ultimo libro “2027. Fuga dalla democrazia” (Solferino) sono attesi per martedì 21 luglio (alle 18.30, Giardino del Torrione) per presentare la sua opera in un dialogo con la giornalista Federica Fantozzi.

Il cinema all’aperto torna mercoledì 22 luglio in piazza Plebiscito a Montiano, con la proiezione di “Paternal Leave“, mentre giovedì 23 luglio, in piazza della Repubblica a Magliano, torna “Dilettando“, il format ideato da Carlo Sestini, che è diventato un appuntamento estivo consueto.

Musica, di generi diversi e per tutti i gusti, in calendario dal 25 al 27 luglio: domenica 26 i Mataperros si esibiscono a Montiano, in piazza Plebiscito, sabato 25 luglio il concerto di “50 Special“, la cover band di Cesare Cremonini, farà ballare piazza della Repubblica; domenica 26 luglio torna il festival Musica Antica Magliano (ore 21, Giardino del Torrione) con “x Orientis Lux“, musica antica tra Oriente e Occidente, con Simone Gatto (canto, percussioni), Fabio Tricomi (viella, marranzanu, percussioni), Aleksandar Sasha Karlic (canto, oud, chitarra saracena).

Il mese di luglio si concluderà con la rassegna di danza “Face Off“, che dal 27 al 31 luglio porterà a Magliano artisti e compagnie in un intenso programma di spettacoli e performance.

Accanto agli eventi sono in programma, nella sala espositiva di via Garibaldi 9, le mostre: “Estratto” di Salvatore Marchesani, fino al 20 luglio, e “ScultAria” di Antonella Mosca, a cura di Antonio Giordano, dal 21 luglio al 7 agosto.

Per maggiori informazioni su orari ed eventuali cambi di programma è possibile fare riferimento al sito dell’amministrazione comunale www.comune.magliano-in-toscana.gr.it o ai canali social di Vivi Magliano (Facebook e Instagram).

Nella foto la nuova illuminazione che accompagnerà l’estate 2026 a Magliano in Toscana.