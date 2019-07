Musica jazz e improvvisazione in un concerto speciale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Debutterà martedì 23 luglio il nuovo progetto musicale Suddenly jazz american songbook, creato da Lorenza Baudo, Raffaele Pallozzi e Raffaele Toninelli. I tre musicisti si esibiranno alle 21,30 nella Casa rossa Ximenes, all’interno della rassegna musicale “Casa rossa”, organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Lo spettacolo darà spazio al dialogo fra una voce, un pianoforte e un contrabbasso, per svelare i multiformi paesaggi sonori che la musica jazz e l’improvvisazione riescono a creare. Un progetto in cui il trio affronta la rilettura di alcuni brani tratti dal repertorio del songbook americano, di alcuni bebop tune e di qualche bossa nova, apportando un contributo personale ma sempre nel rispetto della tradizione. La voce di Lorenza Baudo, che torna al jazz dopo una pausa di alcuni anni in cui si è dedicata al repertorio etnico e d’autore, si fonderà con le note del pianoforte suonato da Raffaele Pallozzi, che ha collaborato con Geoff Warren, Bepi D’Amato e Fabrizio Bosso, e con il contrabbasso di Raffaele Toninelli, che ha all’attivo collaborazioni con Stefano Cocco Cantini, Antonello Salis e Pierfrancesco Favino.

“Siamo felici di cominciare questo progetto a Castiglione della Pescaia – spiega Lorenza Baudo – proprio perché sono tanti anni ormai che vengo invitata a partecipare a questa rassegna che quest’anno è passata al Comune. Il nostro obiettivo è quello di dialogare giocando e in ascolto facendoci condurre dall’improvvisazione, per una serata che aprirà le future date di questo progetto musicale”.

Al termine dello spettacolo degustazione di vini del territorio a cura della Strada del vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima.