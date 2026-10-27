SCARLINO – Halloween torna protagonista a Scarlino con un fine settimana di iniziative organizzate dalla Pro Scarlino. Il programma, in calendario da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre, propone una cena con delitto, attività per bambini, musica e mercatini. L’iniziativa, realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Scarlino, nasce dalla collaborazione tra l’associazione e le realtà locali che hanno scelto di partecipare all’organizzazione della festa.

Il programma si apre venerdì 30 ottobre alle 19.30 al Circolo Arci con una cena con delitto, uno spettacolo thriller che accompagnerà i partecipanti durante la serata. Il costo è di 30 euro a persona e comprende aperitivo, antipasto, primo, secondo e dolce.

Sabato 31 ottobre sarà la giornata dedicata soprattutto ai più piccoli. Dalle 16.00 sono previsti laboratori per bambini, merenda e truccabimbi. Alle 19.30 il ristorante del Circolo Arci proporrà un menù di Halloween, mentre dalle 21.00 prenderà il via la festa con animazione, dolcetto o scherzetto e banchetti con dolci, vino e caldarroste.

Domenica 1° novembre il programma proseguirà nel pomeriggio con il mercatino degli hobbisti e, dalle 16.00, con la musica in piazza del gruppo Piazzale Ponente. Non mancheranno anche in questa occasione dolci, vino e caldarroste.

«Sostenere iniziative che animano Scarlino anche al di fuori della stagione estiva significa offrire nuove occasioni di incontro e rendere il nostro paese più vivo durante tutto l’anno – dichiarano il sindaco Francesca Travison, l’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale Elisa Fabbretti –. Come Amministrazione comunale riteniamo importante investire in eventi rivolti alle famiglie e ai bambini, capaci di coinvolgere persone di tutte le età e di favorire la partecipazione alla vita del paese. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare, sostenendo iniziative che contribuiscono alla vitalità del nostro territorio».

«Dopo l’impegno richiesto dalla festa del 19 ottobre, c’era un po’ di stanchezza e di scoraggiamento – dichiara Maurizio Bizzarri, presidente della Pro Scarlino –. Abbiamo però deciso di rimboccarci le maniche e organizzare anche il fine settimana di Halloween, grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. Ci auguriamo che gli scarlinesi partecipino numerosi e che siano tre giorni di festa per tutto il paese».

In occasione della manifestazione, con ordinanza della Polizia municipale sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione nel centro storico di Scarlino. Sabato 31 ottobre, dalle 15.00 alle 23.00, saranno vietati il transito e la sosta in via IV Novembre e via Citerni, mentre in piazza Garibaldi sarà vietato il transito. Domenica 1° novembre, dalle 14.00 alle 20.00, saranno vietati il transito e la sosta in via IV Novembre e il transito in piazza Garibaldi e vicolo Leonardo da Vinci.

Dai divieti di transito sono esclusi i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di apposito contrassegno, i mezzi delle forze di polizia e di soccorso e quelli autorizzati dall’organizzazione.