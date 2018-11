Musica e teatro con aperitivo: al Villino Panichi torna “Musica tascabile”

GROSSETO – Musica tascabile: torna la rassegna ospitata nei locali del villino Panichi. Domenica 2 dicembre alle 18 arriva “Ulisse coperto di sale” con Cosimo Postiglione e Paolo Mari.

Musica e teatro, insieme, per la il nuovo appuntamento “tascabile” negli splendidi locali del Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna, così, la mini rassegna che ha animato le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Domenica 2 dicembre, alle ore 18, sarà in scena “Ulisse coperto di sale”, teatro-canzone ispirato a Lucio Dalla e all’Odissea. Gli artisti Cosimo Postiglione e Paolo Mari daranno vita ad una lettura particolarissima e contemporanea del poema omerico.

Telemaco è un senzatetto che abita sulla riva del mare. Resta seduto in attesa che il mare gli porti notizie del padre mai tornato. Ma dal mare arrivano racconti di persone e di creature misteriose. Così Telemaco offre il suo spettacolo di parole e di musica ai passanti.

“Ulisse coperto di sale” è lo spettacolo di teatro-canzone del Teatro dello Sbaglio che intreccia i racconti di un’odissea contemporanea con le canzoni di Lucio Dalla.

“Com’è profondo il mare”, “4 marzo 1943″, “Stella di mare”, “L’anno che verrà” sono soltanto alcune delle canzoni del cantautore bolognese, arrangiate ed eseguite da Paolo Mari. I testi sono scritti ed interpretati da Cosimo Postiglione.

L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un aperitivo.