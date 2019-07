Musica e teatro colorano le serate di Marina e Principina. Ecco il programma

MARINA DI GROSSETO – I miti più belli e coinvolgenti recitati e raccontati da Giacomo Moscato in uno spettacolo tragico, romantico, avventuroso, horror e comico. “Mythos” andrà in scena il 25 luglio a Marina di Grossseto, nell’area del Beach Contest.

“In linea teorica – raccontano dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzatrice dell’evento -, non dovrebbe esserci niente di più distante da noi dei miti classici: le storie che raccontano erano antiche già quando furono scritte, alcuni secoli prima di Cristo, provenendo da una tradizione orale che si perdeva già allora nella notte dei tempi. Eppure leggere un mito antico, oggi, è un’esperienza a dir poco sbalorditiva: malgrado nomi di personaggi e luoghi antichi, il racconto sembra essere stato scritto ispirandosi alla contemporaneità e l’animo umano che viene descritto si rispecchia dentro a ognuno di noi con una tale attualità che stentiamo a credere che quel testo possa provenire da così lontano nel tempo e nello spazio”.

“Lo spettacolo – continuano -, raccontando i miti con l’aiuto di musiche, luci e immagini suggestive, ricostruisce l’incanto e la meraviglia di un’atmosfera antica, emozionante, facendo scoprire allo spettatore, in modo vivace e divertente, il valore e il fascino delle nostre radici culturali”.

Il 26 luglio, per il Festival Cromatica, a Principina a mare ci sarà il duo Lanzini – Luti con “In viaggio. De Buenos Aires à Paris”. Il fisarmonicista Samuele Luti e il clarinettista Giovanni Lanzini provengono da esperienze musicali apparentemente distanti ma di fatto complementari. Di impronta jazzistica ma con un bagaglio di studi classici il primo, di solida formazione classica ma con molteplici interessi verso i vari stilemi musicali il secondo, si incontrano per intraprendere un vero e proprio “viaggio” nella musica, con un itinerario fantastico che si snoda dai vicoli di Buenos Aires di Astor Piazzolla ai sobborghi di Parigi del suo amico e ammiratore Richard Galliano. Ma il viaggio è soprattutto all’interno dei generi musicali diversi che si intersecano di continuo nel corso del concerto. In questo programma Giovanni Lanzini e Samuele Luti si muovono agevolmente tra il “nuevo tango” argentino e il “valse-musette” francese, tra atmosfere rarefatte e malinconiche e solari guizzi di improvvisazione jazzistica che caratterizzano anche le variazioni su brani popolarmente conosciuti (quali Petite Fleur e la Ciarda di Monti) mettendo in evidenza anche le estreme doti di eclettismo tipiche di questi due strumenti ad ancia.

Il 28 luglio, a Principina a Mare, bancarelle al mare, con l’Arcidosso Street Band che suonerà dalle 17 per le vie della località balneare.