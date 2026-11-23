FOLLONICA – Parole, musica e poesia per sensibilizzare, emozionare e invitare a una riflessione sul tema della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Follonica ospita “Musica, poesia e lividi – per dire no alla violenza di genere”, uno spettacolo che andrà in scena mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21, alla Fonderia 1.

L’iniziativa, promossa dal Kiwanis Club Follonica, presieduto da Carla Moscatelli, con il patrocinio del Comune di Follonica, nasce da un format ideato da Eleonora Di Buduo e propone un percorso di sensibilizzazione attraverso il linguaggio dell’arte, intrecciando parole, musica ed emozioni per dare voce a un tema che riguarda l’intera comunità.

Sul palco Eleonora Di Buduo, che darà corpo e voce a una selezione di brani dedicati al tema, accompagnata da Simone Baldini Tosi, cantautore e musicista con importanti collaborazioni nel panorama musicale e teatrale italiano. La sua esperienza artistica comprende collaborazioni con Marco Mengoni, musicisti legati all’esperienza di Giorgio Gaber e il lavoro autoriale per il brano Sugar di Caterina Caselli.

Attraverso il dialogo tra parole e canzoni, i due artisti accompagneranno il pubblico in un percorso che attraversa il dolore, la consapevolezza e la possibilità di rinascita, con l’obiettivo di ribadire un netto rifiuto di ogni forma di violenza, abuso e prevaricazione.

“La cultura ha anche il compito di dare voce a ciò che troppo spesso resta nascosto, di stimolare consapevolezza e contribuire a costruire una comunità più attenta e sensibile. La violenza di genere non è una questione privata, ma un problema che riguarda tutti e che richiede un impegno collettivo, quotidiano. Attraverso il linguaggio della musica, della poesia e del teatro possiamo raggiungere le persone, suscitare emozioni e favorire una riflessione profonda. Iniziative come questa sono importanti perché ci ricordano che il rispetto, la libertà e la dignità delle donne devono essere valori condivisi e irrinunciabili” dichiara Stefania Turini, assessore alla Cultura del Comune di Follonica.

La serata sarà anche un’occasione di solidarietà. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, e durante l’evento sarà possibile lasciare un’offerta volontaria. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto nazionale Kiwanis per Unicef “Insieme per la malnutrizione”, che sostiene l’acquisto di alimenti terapeutici pronti all’uso destinati al trattamento della malnutrizione infantile nei Paesi più poveri del mondo.

Un’iniziativa che unisce dunque sensibilizzazione e solidarietà, nel segno dell’impegno del Kiwanis, organizzazione mondiale di volontari presente anche a Follonica, che opera per migliorare la vita dei bambini e delle comunità, seguendo il motto “Serving the Children of the World”.